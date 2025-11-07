กสส. จัดกิจกรรม “เวทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภาค” รณรงค์สร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กสส. จัดกิจกรรม “เวทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภาค” รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ทางสังคม และส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมชวนคนมีของสมัครขอทุนสร้าง “สื่อน้ำดี” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กสส.) เดินหน้าขยายภาคีเครือข่ายทั่วประเทศผ่านกิจกรรม “เวทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภาค” เพื่อสานต่อภารกิจในการรณรงค์ทางสังคม สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญของการขับเคลื่อนงานที่ต้องอาศัยแนวร่วมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเวทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภาค ในครั้งนี้ จะเริ่มต้นที่สงขลา, เพชรบูรณ์, นครราชสีมา, น่าน และกรุงเทพฯ โดยมรวัตถุประสงค์หลักของการจัดเวทีในแต่ละภูมิภาคคือการรณรงค์ให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ “สื่อน้ำดี” เพื่อเป็นทางเลือกเชิงบวกให้กับสังคม นอกจากนี้ กสส. ยังได้ใช้เวทีเหล่านี้เป็นโอกาสในการเผยแพร่ภารกิจของกองทุนฯ และเชิญชวนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อ
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของสื่อในสังคมว่า สื่อมีผลกระทบสูงมากต่อสังคมในปัจจุบัน อยากเห็นสังคมเป็นอย่างไรก็ต้องช่วยกันสร้างสื่อที่เป็นอย่างนั้น พร้อมชี้ให้เห็นว่าสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ได้สร้างความเสียหายแก่ผู้คนและสังคมในวงกว้าง กองทุนฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดสื่อน้ำดีมากยิ่งขึ้นในระบบนิเวศสื่อ กสส.จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างสื่อที่เป็นเชิงบวกต่อสังคมให้มีมากยิ่งขึ้นครับ
ทั้งนี้ ทาง กสส.ยังมีการเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ โดยมีการขยายประเภททุนเป็น 5 ด้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ง "ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป" ขึ้นมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนเล็กคนน้อยโดยเฉพาะ เช่น บุคคลธรรมดา ศิลปินท้องถิ่น อินฟลูเอนเซอร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับโครงการขนาดใหญ่จากบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นความตั้งใจที่จะตอบโจทย์และสร้างความหลากหลายให้กับผู้สร้างสรรค์สื่อในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนปีงบประมาณ 2569 ทางกองทุนฯ ได้กำหนดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปจนถึงวันสุดท้ายของการปิดรับคือวันที่ 29 ธ.ค. 2568 โดย กสส.ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่มีของได้เข้ามาปล่อยของดี และทำเรื่องราวสร้างสรรค์เข้ามาขอรับทุน เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป