ชุมพรเตรียมตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชุมพร ผ่านระบบโลจิสติกส์ สู่ภาคใต้

ชุมพร - ผู้ว่าฯ ชุมพร ต้อนรับ เลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ลงพื้นที่ชุมพร เตรียมจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อ สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์ลงสู่ภาคใต้
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด ให้การต้อนรับ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (มทภ.4/ผบ.ศปก.ทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4) และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ ด่านตรวจความมั่นคงประตูภาคใต้บ้านพละ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ เดินทางลงพื้นที่ในด่านตรวจความมั่นคงประตูภาคใต้บ้านพละครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคใต้ (นบ.ยส.48)
จากข้อมูลการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร เพื่อหารือและวางแผนร่วมกันในการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน โดย นบ.ยส.48 จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการกำลังพล เพื่อเข้าดำเนินการและปฏิบัติการ สกัดกั้น ยับยั้ง และปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคใต้
ปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมักใช้เส้นทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นช่องทางหลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี จนถึงจังหวัดนราธิวาส เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของภาคใต้ และส่งต่อไปยังประเทศที่สาม การจัดตั้ง นบ.ยส.48 จึงถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวเส้นทางหลัก