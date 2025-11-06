แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับ ศอ.บต. - กกล.ตร.จชต. แถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกเดือน ต.ค. 2568

ยะลา - แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ ศอ.บต. - กกล.ตร.จชต. แถลงผลการจับกุมคดียาเสพติด คดีอุกฉกรรจ์ และคดีความมั่นคง ในชายแดนใต้ เผยเตรียมเสนอซีลชายแดนและสร้างรั้วไทย-มาเลเซีย ป้องกันลักลอบขนยาเสพติดและผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีข้ามแดน
วันนี้ (6 พ.ย.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำโดย พล.ท.นรธิป โพยนอก ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ กองกำลังตำรวจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมแถลงข่าวคดียาเสพติดและคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งได้ดำเนินการในเดือนตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการแถลงข่าวมีการปราบปรามการแพร่ระบาดและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน มีการจับกุมคดีผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 3 คดี ใน จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ยึดยาบ้า รวมกว่า 3.1 ล้านเม็ด ได้ยึดทรัพย์และอาวุธปืน เป็นของกลางเพื่อขยายผลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแถลงคดีความมั่นคงเหตุคนร้ายปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพฯ สาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จากการสืบสวนนำไปสู่การควบคุมผู้ต้องสงสัย จำนวน 2 คน ซึ่งให้การรับสารภาพ และขยายผลส่งผลให้ปัจจุบันได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดนราธิวาสไว้แล้วจำนวน 7 หมาย
อีกทั้งยังมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีคนร้ายฆ่า 2 ศพและปล้นรถจักรยานยนต์ บริเวณริมบึงใต้ต้นสนใกล้รูปปั้นพญานาค หาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จะ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 และ คดีคนร้ายยิงนายมูฮัมหมัด ฟูอัด ฟาร์มี บิน กาซาลี คนสัญชาติมาเลเซีย ที่เสียชีวิตที่ชุมชนบือเร็ง เจริญเขต ซอย 19 จังหวัดนราธิวาส ยืนยันทั้ง 2 คดี ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และมีการสืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้สำเร็จ
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าตำรวจ ทหาร และพลเรือนใน จชต. ว่า นโยบายเร่งด่วนขณะนี้คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าภาครัฐดูแลประชาชนได้ จึงมีการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อดูแลประชาชนทุกมิติ
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบ.กกล.ตร.จชต. กล่าวว่า ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และไม่มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด พร้อมขยายผลทุกคดีนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กระบวนการสืบสวนสอบสวน และตรวจพิสูจน์ ยังสามารถทำให้แยกแยะแต่ละคดี ว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่ ซึ่งยืนยันว่า ที่ผ่านมา ทางตำรวจไม่ได้เหมารวมการก่อเหตุเป็นคดีความมั่นคงโดยไม่มีพยานหลักฐาน
ทางด้าน นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการเยียวยาว่า ศอ.บต. มีการดำเนินงานเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ กพต. ซึ่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกรายโดยเร็วที่สุดหลังประสบเหตุ ทั้งนี้เตรียมนำระเบียบการช่วยเหลือเยียวยามาปรับแก้เพื่อลดขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้น ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ชายแดนใต้นั้น ป.ป.ส.จะนำเข้าที่ประชุมชุดใหญ่เสียก่อน ด้าน ศอ.บต.และแม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการดังกล่าว เนื่องจากผ่านมติ กพต.มาแล้ว 1 ปี ในส่วนสาเหตุที่ต้องเร่งมือ เนื่องว่าพื้นที่ชายแดนใต้ไม่มีโรงพยาบาลจิตเวช ผู้ป่วยในพื้นที่จะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช จ.สงขลา ซึ่งมีระยะทางและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นอกจากพลักดันการก่อตั้งโรงพยาบาลจิตเวชแล้ว ศอ.บต.ยังมีแผนหาทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่จะศึกษาด้านนี้ เพื่อมาประจำและดูแลพื้นที่ด้วย
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2569 จะมีการวางแผนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง ในจังหวัดชุมพร และระนอง ร่วมกับ ปปส. ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขนย้ายยาเสพติดมาสู่ภาคใต้ และเตรียมปัดฝุ่น จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งมีโครงสร้างเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนมาหลายปี ปีนี้จะนำมาปัดฝุ่นใหม่ ร่วมกันดำเนินงานทุกมิติในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
“นอกจากนี้ เราได้เสนอนายกรัฐมนตรี ในการซิลชายแดน ปิดผนึกไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาได้ สอดรับกับการดำเนินงานของฝั่งมาเลเซีย ที่เตรียมรื้อท่าข้าม เพื่อป้องกันผู้กระทำผิดข้ามไปมาระหว่างประเทศ นอกจากนี้เสนอจัดทำรั้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอ” ผอ.รมน.ภาค 4 กล่าว