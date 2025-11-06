เทศบาลเมืองเบตงเร่งเก็บเศษซากกระทง ปรับภูมิทัศน์สถานที่จัดงานป้องกันการเน่าเสีย

ยะลา – เทศบาลเมืองเบตงเร่งเก็บเศษซากกระทงในสถานที่จัดงานบริเวณสวนน้ำ ก่อนนำไปคัดแยกและทำลาย ป้องกันการเน่าเสียและเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม
วันนี้ (6 พ.ย.) ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งเก็บเศษซากวัสดุกระทงและขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนในคลองบริเวนสวนน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2568 โดยซากกระทงและขยะมูลฝอยเจ้าหน้าที่จะนำไปคัดแยกและทำลายที่กำจัดขยะของเทศบาล ป้องกันการเน่าเสียและก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนน้ำเทศบาลให้สะอาด สวยงาม ซึ่งปีนี้ปริมาณกระทงลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าในปีนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ต่างใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ต้นกล้วย และดอกไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งขนมปัง ที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำ แต่ยังมีวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม พลาสติก อยู่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากทางทางเทศบาลเมืองเบตง ได้รณรงค์และออกมาตรการห้ามพ่อค้าแม่ค้านำกระทงที่ประดิษฐ์จากโฟม หรือวัสดุย่อยสลายยากทุกชนิด มาวางจำหน่ายภายในงานเด็ดขาด เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม