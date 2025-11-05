นักศึกษา–คณาจารย์ มรย. ร่วมศิลปินชายแดนใต้ วาดภาพด้วยหัวใจ ถวายอาลัย “แม่ของแผ่นดิน”

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชมรมศิลปินชายแดนใต้ จัดกิจกรรม “วาดภาพด้วยหัวใจ ถวายความอาลัยแม่ของแผ่นดิน” ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 21.21 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยรัฐบาลได้ประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี และสำนักพระราชวังได้กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในกิจกรรมนี้ สะท้อนความรู้สึกแห่งความอาลัยและความภักดีที่นักศึกษาและศิลปินมีต่อ “แม่ของแผ่นดิน” ถ่ายทอดผ่านลายเส้น สีสัน และแรงบันดาลใจจากหัวใจของลูกหลานไทย เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์