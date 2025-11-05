แม่ค้ากระทงบ่นอุบเผยปีนี้คนซื้อน้อยแถมฝนตกต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเงียบเหงาไม่คึกคัก

ยะลา – แม่ค้าขายกระทงเบตงบ่นอุบ เผยปีนี้ยอดคนซื้อตกต่ำแถมฝนตกต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
วันนี้ (5 พ.ย.) บริเวณริมถนนวงเวียนหอนาฬิกาในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา บรรดาแม่ค้าต่างเร่งทำกระทงใบตองและกระทงรักษ์โลก เพื่อขายให้ลูกค้าในวันลอยกระทงในค่ำคืนนี้ มีตั้งแต่กระทงขนมปัง กระทงใบตอง กระทงดอกไม้และใบไม้ต่าง ๆ หลากสีสัน ราคาตั้งแต่กระทงละ 50-60 บาท แต่ปีนี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมา 2 วันติดต่อกัน ทำให้บรรยากาศการซื้อขายกระทงเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมา แถมดอกไม้บางชนิดราคาแพงขึ้นด้วย
ประกอบกับประชาชนส่วนหนึ่งทำกระทงเองเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว ทำให้ยอดขายกระทงปีนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก และหากกระทงที่ทำไว้ขายไม่หมดภายในค่ำวันนี้ แม่ค้าก็จำเป็นต้องแจกฟรีเพราะเป็นสินค้าที่เก็บไว้ไม่ได้ หากผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วกระทงก็จะขายไม่ได้อีก พ่อค้าแม่ค้าจึงผลิตกระทงแต่พอขาย
ด้านแม่ค้าขายกระทงรายหนึ่ง บอกว่า งานเทศกาลลอยกระทงปีนี้ขายได้เรื่อย ๆ แต่ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา มีลูกค้าแวะมาดูบ้าง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 50-60 บาท แต่มีคนสั่งไม่เยอะมากนัก ตนจึงทำกระทงขายน้อย