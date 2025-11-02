สว. สายทหารและความมั่นคง ห่วงสถานการณ์ใต้ เร่งแม่ทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรับมือบีอาร์เอ็น

วันนี้ (2 พ.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อมวลชน ในฐานะเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภา ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในช่วงนี้ ว่า ขอเรียกร้องให้ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งทำหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจสอบสถานการณ์และปรับแผนในการรับมือการก่อการร้ายรายวันของกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็น ที่แหล่งข่าวแจ้งว่า จะมีการก่อเหตุรายวันตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 โดยมีการสั่งการให้แนวร่วมรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอาวุธและวินาศกรรมปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ด้วยระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดไปป์บอมบ์ และการซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของ ชคต. และ นปพ. รวมทั้งวางเพลิงวางระเบิดเครื่องจักรกลของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อทำลายการพัฒนาพื้นที่ ทำลายเศรษฐกิจ และทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่ออำนาจรัฐ
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ล่าสุด แกนนำบีอาร์เอ็นได้สั่งการให้กองกำลังติดอาวุธฆ่าเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายที่เดินทางไปมาคนเดียว ฆ่าสายข่าวที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ฆ่าผู้มีพฤติกรรมติดยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เพื่อสร้างคะแนนนิยม ในส่วนของแนวร่วมที่เป็นเยาวชนชาย-หญิง ที่เรียกว่า "เปอร์มูดอ" และ "เปอร์มูดิง" ให้ปฏิบัติการทำลายกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ให้หมดสิ้น ให้เยาวชนหญิงทำหน้าที่สายข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แทนเยาวชนชายที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ และมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บเงินรายเดือนจากสมาชิกในพื้นที่ให้เยาวชนหญิงทำหน้าที่แทน
“พล.ท.นราธิป โพยนอก เข้ามารับผิดชอบในการดับไฟใต้เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่นโยบายในการดับไฟใต้ยังไม่ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะยังไม่มีแนวทางใหม่ๆ เพื่อรับมือการปฏิบัติการของบีอาร์เอ็น การโยกย้ายผู้นำหน่วยคนเก่าและแต่งตั้งผู้นำหน่วยคนใหม่ส่วนใหญ่เป็นพวกพ้อง ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ การแต่งตั้ง ผอ.กองข่าว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ มาจากส่วนกลางที่ถูกมองว่ามาเพื่อบริหารงบประมาณมากกว่าการสร้างประสิทธิภาพของงานการข่าว รวมทั้งทีมที่ปรึกษาที่ไม่มีความโดดเด่น และการแก้ปัญหาไฟใต้ยังอยู่ในบริบทเดิมๆ เน้นที่ผู้นำศาสนาเก่าๆ เดิมๆ ที่เป็นที่ปรึกษามาแล้ว 21 ปี แต่ไม่มีประโยชน์อะไร อยากให้แม่ทัพภาคที่ 4 เปลี่ยนกลยุทธ์ เปลี่ยนนโยบายใหม่ๆ ที่สามารถเอาชนะฝ่ายของบีอาร์เอ็นได้” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการถอนกำลังของ ฉก.นราธิวาส ที่เป็นกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 จาก พล.ร.15 ออกจาก จ.นราธิวาส โดยนำกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 1 เข้ามารับผิดชอบพื้นที่ จ.นราธิวาส เนื่องจาก ผบ.ฉก.นราธิวาสคนใหม่มาจากรองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยต่อความรุนแรงใน จ.นราธิวาส ซึ่งหากใช้กองกำลังจากนอกพื้นที่มาแก้ปัญหาความรุนแรงใน จ.นราธิวาสได้ก็ดี แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ก็จะทำให้พื้นที่ จ.นราธิวาส มีความรุนแรงมากขึ้น เพราะกองกำลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็นมีความเข้มแข็ง และ จ.นราธิวาสคือฐานที่มั่นใหญ่ของบีอาร์เอ็น เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นเส้นทางเข้า-ออก และส่งกำลังบำรุงของบีอาร์เอ็น ดังนั้น พื้นที่ของ จ.นราธิวาสจึงน่าเป็นห่วง ที่ขอให้แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าใจถึงปัญหาและเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น