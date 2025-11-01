สว.จี้รัฐบาลคิดแผนรับมือ หวั่นรั้วกั้นชายแดนฝั่งมาเลย์ทำ "นราธิวาส" จมน้ำอ่วมกว่าเดิม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อและความมั่นคงถามรัฐบาล มีแผนรับมือผลกระทบการ สร้างรั้วชายแดนของมาเลเซียริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก หรือยัง ชี้แม้มีผลดีเรื่องการป้องกันการค้าของเถื่อนและการเคลื่อนย้ายกองกำลังบีอาร์เอ็น แต่จะมีผลทำให้น้ำท่วมฝั่งไทยหนักกว่าเดิม
วันนี้ (1 พ.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล วุฒิสมาชิกสายสื่อมวลชน และกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติงบประมาณ 1,500 ล้านริงกิต หรือ 11,000 ล้านบาท เพื่อสร้างรั้วถาวรในการกั้นชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในระยะแรกความยาว 45 กิโลเมตร โดยเริ่มมีการทำลายจุดข้ามแดนธรรมชาติ หรือท่าข้ามเถื่อน จำนวน 250 ท่าข้าม ใน ต.เปิงกาลันกูโปร์ ตรงข้าม อ.ตากใบ ของไทย ซึ่งจะใช้เวลา 2 เดือน ในการทำลายท่าเรือที่เป็นท่าข้ามเถื่อน ที่คนทั้ง 2 ประเทศใช้ข้ามไป-มา โดยไม่มีการตรวจคนเข้าเมือง
นายไชยยงค์ กล่าวว่า รัฐกลันตันแถลงว่าจะใช้เวลา 2 ปี ในการสร้างรั้วถาวรใน อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดน ยาเสพติด แรงงานเถื่อน สินค้าเถื่อนจากประเทศไทย และเป็นการป้องกันอุทกภัยที่น้ำจากแม่น้ำสุไหงโก-ลกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ของรัฐกลันตันในฤดูฝนของทุกปี โดย พล.ต.ท.ดาโต๊ะ โมฮัมมัด ยูโซฟ มามัต ผบช.ตำรวจรัฐกลันตัน เป็นผู้ควบคุมการรื้อถอนท่าเรือและการก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ผลดีของการที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รื้อถอนจุดผ่านแดนธรรมชาติ หรือท่าข้ามเถื่อน ที่มีต่อประเทศไทย คือ ทำให้ธุรกิจสีเทาที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ และสินค้าลักลอบหนีภาษีที่ไปจากฝั่งไทยทำได้ยากขึ้น และการนำเข้าสินค้าเถื่อนจากประเทศมาเลเซียมายังฝั่งไทย เช่น น้ำมันเถื่อน เหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าหลบหนีภาษีจากประเทศมาเลเซียทำได้ยากขึ้น หากมีการสร้างรั้วถาวร รวมทั้งช่วยสกัดกั้นการข้ามพรมแดนของกองกำลังติดอาวุธขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นได้ด้วย
“แต่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหลังการสร้างรั้วถาวรของฝั่งมาเลเซีย คือในฤดูมรสุม หรือฤดูฝนของภาคใต้ น้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลกจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ของ จ.นราธิวาสฝ่ายเดียว เพราะฝั่งของมาเลเซียมีกำแพงถาวรที่กั้นการไหลของแม่น้ำสุไหงโก-ลกไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ของฝั่งมาเลเซีย ซึ่งในทุกปี หมู่บ้าน ตำบล ที่ติดกับแม่น้ำสุไหงโก-ลกจะถูกน้ำท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะในชุมชนริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก น้ำท่วมมิดหลังคาบ้านชั้นเดียว” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ต่อไปเมื่อรัฐกลันตันสร้างกำแพงถาวรแล้วเสร็จ จะเกิดผลกระทบในเรื่องอุทกภัยในหลายอำเภอของ จ.นราธิวาสอย่างหนักหน่วง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ขอเรียนถามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัยว่า ได้มีแผนในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เพราะปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ที่รัฐบาลต้องมีแผนในการแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆ อย่ารอให้เกิดปัญหา เกิดความสูญเสีย แล้วจึงค่อยคิดอ่านหาทางแก้ปัญหา