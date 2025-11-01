ตลาดเสื้อผ้ายกกระสอบคึกคัก ชาวสตูลแห่ซื้อเสื้อสีขาว-ดำ ยอดขายเพิ่มกว่าเท่าตัว

สตูล - ชาวสตูลยังคงออกไปจับจ่ายเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาว-ดำ เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ยอดขายตลาดเสื้อผ้ายกกระสอบเพิ่มกว่าเท่าตัว
วันนี้ (1 พ.ย.) บรรยากาศตามตลาดเสื้อผ้ายกกระสอบในเขต อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกเจ๊ะบิลัง ต.พิมาน คึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ชาวบ้านและข้าราชการต่างพากันเลือกซื้อเสื้อผ้าโทนขาว–ดำเพื่อสวมใส่แสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ค้า ระบุว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หลังจากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสุภาพตลอดทั้งปี ทำให้ร้านค้าต้องนำเสื้อผ้าขาว–ดำทั้งชายหญิงและเด็กมาวางขายเพิ่มจำนวนมาก โดยราคาขายเริ่มต้นเพียง 20 บาท ไปจนถึง 150 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพและแบบของสินค้า
ด้านลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งใจมาหาเสื้อผ้าสีดำไว้ใส่ทำงานและร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง เพราะที่ตลาดแห่งนี้มีราคาถูกกว่าในห้างหรือร้านทั่วไป “ที่นี่ของเยอะ ต้องเลือกดีๆ หน่อย แต่คุ้มค่า ใส่ได้ทั้งทำงานและวันสบายๆ ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดคาดว่า ความต้องการเสื้อผ้าโทนสุภาพจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด