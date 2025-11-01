เรือนจำเบตงประดิษฐ์ริบบิ้นดำแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงมอบให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

ยะลา - ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตงร่วมใจประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในระยะเริ่มต้น ตั้งเป้าผลิตริบบิ้นสีดำ 3,000 ชิ้น เพื่อมอบให้ประชาชน หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
วันนี้ (1 พ.ย.) ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำเพื่อใช้ประกอบการแต่งกายไว้ทุกข์ แสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นายอนุชา นวลไทย ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง เปิดเผยว่า เรือนจำได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี ความกตัญญูและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า
ในระยะเริ่มต้น เรือนจำอำเภอเบตงได้ตั้งเป้าผลิตริบบิ้นสีดำจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อมอบให้ประชาชน หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ โดยหากหน่วยงานหรือภาคเอกชนประสงค์จะร่วมสนับสนุน จัดส่งริบบิ้นสีดำและเข็มกลัดมาให้ผู้ต้องขังช่วยผลิตเพิ่มเติมได้
ด้านผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่ง เปิดเผยด้วยความซาบซึ้งใจว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ตนและเพื่อนผู้ต้องขังต่างตั้งใจทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและศรัทธา พร้อมตั้งมั่นจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง