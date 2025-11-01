ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Tashkent–Phuket ททท. เดินหน้ารุกตลาดศักยภาพใหม่อุซเบกิสถานและกลุ่มตลาดเอเชียกลาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Tashkent–Phuket สายการบิน Centrum Air เริ่มเที่ยวแรก 31 ตุลาคม นี้ พร้อมเดินหน้ารุกตลาดศักยภาพใหม่อุซเบกิสถานและกลุ่มตลาดเอเชียกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ C6529 ของสายการบิน Centrum Air จากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เส้นทาง Tashkent–Phuket ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ด้วยความจุผู้โดยสาร 186 ที่นั่ง และมี Load Factor ร้อยละ 95 เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 14.10 น. โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสันติ แสวงเจริญ ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. นางสาวกาญจนา สิงห์อุดม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานมอสโก และ นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต และผู้แทนจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยเที่ยวบินดังกล่าวมี Influencers ชั้นนำร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–7 พฤศจิกายน 2568 เพื่อนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบฟูลแพ็กเกจ ครบทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอุซเบกิสถานและกลุ่มตลาดเอเชียกลางเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทย
นายสันติ แสวงเจริญ ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์ Airline Focus ที่มุ่งเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและจำนวนที่นั่งสายการบินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับสายการบิน Centrum Air สายการบินเอกชนสัญชาติอุซเบกิสถานที่ให้บริการทั้ง Charter Flight และ Regular Flight โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการเดินทางภายในภูมิภาคเอเชียกลาง และเชื่อมต่อไปยังเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ
โดยมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวอุซเบกิสถานและกลุ่มตลาดเอเชียกลาง โดยตลาดอุซเบกิสถานแม้ยังเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การเปิดเที่ยวบินใหม่ของสายการบิน Centrum Air จากทาชเคนต์สู่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และภูเก็ตในวันนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการผลักดันการเติบโต เพื่อขยายฐานตลาดของนักท่องเที่ยวอุซเบกิสถานและกลุ่มตลาดเอเชียกลาง
สำหรับการเปิดเส้นทาง Tashkent-Phuket ของสายการบิน Centrum Air ครั้งนี้เป็นการขยายเส้นทางจาก Tashkent-Bangkok ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสู่ภูเก็ตจุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศไทย ด้วยความถี่ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธและศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ C6529 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ด้วยความจุผู้โดยสาร 186 ที่นั่ง และมี Load Factor ร้อยละ 95 เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ประเทศไทย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.10 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–28 ตุลาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 41,173 คน โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2567 และคาดว่าจะสามารถแตะเป้าหมาย 50,000 คน ภายในปี 2568 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นกลุ่ม First Visit ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทราย ชายทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสินค้าและบริการด้านสุขภาพ โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัว และคู่รัก จองการเดินทางผ่าน Tour Operator และมักเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ในเดือนธันวาคม และ Novruz Holidays ในเดือนมีนาคม มายังจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ ชลบุรี และกระบี่
ในโอกาสการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้ ททท.สนับสนุนสายการบิน Centrum Air ในการนำ Influencers จำนวน 5 ราย เดินทางมาพร้อมเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–7 พฤศจิกายน 2568 เพื่อนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณค่า ตลอด 7 วันนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของชายหาด ท่องเที่ยวชุมชนราไวย์ ร่วมกิจกรรมดูแลช้าง สร้างประสบการณ์ผ่าน Workshop อาทิ แกะสลักผลไม้ ทำอาหารไทย ผสมค็อกเทลส่วนผสมท้องถิ่น รวมถึงสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เพียงมอบโอกาสให้ Influencers ได้สัมผัสความงดงามของภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ไทยอย่างลงตัว พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันสู่สายตานักท่องเที่ยวตลาดเอเชียกลาง