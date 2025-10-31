ชาวมุสลิม จ.ตรังร่วมละหมาดและถวายอาลัยพระพันปีหลวง

ตรัง - พี่น้องมุสลิมชาวตรังร่วมกันประกอบพิธีถวายอาลัยและร่วมละหมาดขอพรถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มัสยิดต่างๆ ทั้ง 152 แห่งในจังหวัด
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ต่างแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ ต่อมาทางสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เชิญชวนชาวไทยมุสลิมทุกคนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายอาลัย
วันนี้ (31 ต.ค.) ที่มัสยิดมะดีนะตุลอิสลามตรัง ผู้นำศาสนา รวมทั้งพี่น้องมุสลิมที่มีถิ่นอาศัย และมาทำงานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และตัวแทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้เดินทางไปประกอบพิธีละหมาดประจำวันศุกร์ พร้อมกับได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายอาลัยและร่วมละหมาดขอพรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ประกอบพิธีพร้อมกันกับมัสยิดต่างๆ ทั้ง 152 แห่งในจังหวัดตรัง โดยได้กล่าวถ้อยแถลงอาลัย และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งพี่น้องมุสลิมทั่วประทศ ใจความว่า
"พสกนิกรชาวตรังและทั่วไทย ต่างแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ถวายงานหนัก เพื่อประชาชนชาวไทย เป็นผู้ทรงพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อศาสนาอิสลาม และมุสลิมไทย จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ และทรงพระอุตสาหะมากล้นในการสืบสานดำเนินตามแนวพระราชดำริและพระพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) เพื่อนำพาประโยชน์สุขสูงสุดมาสู่ประชาชนชาวไทยอย่างครอบคลุมในด้านการศาสนูปถัมภ์"
"พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้แผ่ไปยังประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาอย่างเสมอกัน ซึ่งรวมถึงพสกนิกรชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสนาอิสลามอย่างเป็นนิจ โดยในระหว่าง พ.ศ.2506-2515 ได้ทรงเสด็จกับในหลวง ร.9 ในการเป็นองค์พระประธานเปิดงานเมาลิดกลาง และใน พ.ศ.2518 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จฯ แทนพระองค์เป็นองค์พระประธานเปิดงานเมาลิดกลาง และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีค่ายิ่งเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม"
"และหลังจากนั้นในทุกครั้งที่เสด็จฯ มาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม พระองค์ท่านได้ทรงพบปะและมีพระปฎิสันถารด้วยความห่วงใยกับผู้นำอิสลามในพื้นที่นั้นๆ ทรงให้การบูรณะปฏิสังขรณ์ตามหลักศาสนามุสลิม และทรงติดตามดูแลอย่างเสมอ นอกจากนั้นในการถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนตามหลักศานาอิสลาม จะให้ผู้แทนพระองค์นำผลอิทผาลัมไปพระราชทานแจกจ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเสมอมาด้วย"
นายคอลดุล เจ๊ะหลง โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามตรัง กล่าวว่า ปกติทุกๆ วันศุกร์ จะเป็นวันที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมประมาณ 300-400 คน มารวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลามอยู่แล้ว แต่ในช่วงแห่งการสวรรคตได้มีนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตรัง มาให้โอวาทหรือเทศนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก่อนที่จะทำพิธีละหมาด รวมถึงมัสยิดทั้ง 152 แห่งทั้งจังหวัดตรัง ที่ต่างพร้อมใจไปรวมตัวกันที่มัสยิดใกล้บ้าน เพื่อประกอบพิธีเช่นกัน เนื่องจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างรู้สึกซาบซึ้งที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุนกิจการกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในประเทศไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งสวรรคต
ด้าน นายชำนาญ ทองแดง อดีตข้าราชการครู บอกว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดที่ผ่านมาในฐานะปวงชนชาวไทยได้รับการดูแลส่งเสริมศิลปะต่างๆ ทั้งทางด้านศิลปะหัตถกรรม และอื่นๆ รู้สึกเสียใจต่อการจากไปของพระองค์ ทั้งนี้ ในกิจการของศาสนาต่างๆ ทั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้การส่งเสริมในทุกๆ เรื่อง ขอให้พระองค์ท่านทรงสถิตย์ในดวงใจของชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์