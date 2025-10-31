คนร้ายลอบวาง “จักรยานยนต์บอมบ์” ข้างป้อมตำรวจ อ.มายอ จ.ปัตตานี บาดเจ็บ 1 นาย

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิด “จักรยานยนต์บอมบ์” ช้างป้อมตำรวจ อ.มายอ ตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย รถยนต์ราชการเสียหาย 4 คัน คาดวัตถุระเบิดที่ใช้มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม ซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายนำมาจอดไว้บริเวณด้านข้างของป้อม
วานนี้ (30 ต.ค.) เวลา 20.30 น. สถานีตำรวจภูธรมายอ จังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลลางา ว่า มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณแยกชลประทาน ริมถนนสาย 412 ปัตตานี–นราธิวาส ข้างป้อมตำรวจยุทธศาสตร์ปาลัส หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
หลังได้รับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมายอ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยเร่งด่วน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการและควบคุมสถานการณ์
ในที่เกิดเหตุ พบว่า ป้อมดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรง โครงสร้างบางส่วนของป้อมฉีกขาดและกระจกแตกกระจาย พบรถยนต์ราชการของชุดปฏิบัติการอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายจำนวน 4 คัน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งแพทย์ระบุว่า เป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกและเสียงระเบิด
จากการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของวัตถุต้องสงสัยและโลหะซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่องตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณถนนและป้อมตำรวจ เบื้องต้นจากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าวัตถุระเบิดที่ใช้มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม และถูกซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านข้างของป้อม ก่อนจะกดจุดชนวนให้เกิดการระเบิดขึ้น โดยคาดว่าเป็นการจุดชนวนด้วยระบบสั่งการระยะไกล
ขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 7 นาย ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำป้อมตามปกติ หลังเกิดระเบิด เจ้าหน้าที่ได้รีบหาที่กำบังเพื่อป้องกันความปลอดภัยและประสานกำลังสนับสนุนในทันที เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์และป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดซ้ำซ้อน