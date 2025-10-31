กลุ่มหมอนวดกะรน ขอผู้ว่าฯใช้พื้นที่ชายหาดประกอบอาชีพ หลังถูกรื้อเต็นท์พ้นหาด จังหวัดภูเก็ตขอเวลาลงพื้นที่แก้ปัญหา 15 วัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กลุ่มวิสาหกิจหมอนวดชายหาด ต.กะรน กะรน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต ขอใช้พื้นที่ชายหาดในการประกอบอาชีพ หลังท้องถิ้นรื้อเต็นท์นวดพ้นหาด จังหวัดขอเวลา15วัน ลงพื้นที่แก้ปัญหา ย้ำพื้นที่สาธารณะจะต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างถาวร
วันนี้ (31 ตุลาคม 2568) กลุ่มวิสาหกิจหมอนวดชายหาด ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กว่า 100 คน ได้รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ขอใช้พื้นที่ชายหาดในการประกอบอาชีพ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนกรณีที่เทศบาลตำบลกะรนได้รื้อถอนเต็นท์ ร่ม เตียง ริมชายหาดกะตะ-กะรน ออกจากชายหาดไปก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้ประกอบการนวดชายหาดได้รับความเดือดร้อน ไม่มีพื้นที่ทำมาหากิน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจหมดนวดฯ ได้ประชุมร่วมกับ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา โดยมี นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 นายมนชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยจังหวัดจะเร่งหารือร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของประชาชนให้เหมาะสม และไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมขอเวลาประชาชน 15 วันในการลงพื้นที่และพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
“การใช้พื้นที่สาธารณะจะต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างถาวร สามารถติดตั้งได้เฉพาะสิ่งชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด” รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเน้นย้ำ
ด้าน นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 กล่าวว่า ในพื้นที่ป่าตอง–กมลา มีกรณีตัวอย่างการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่สามารถรื้อถอนชั่วคราวได้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่กะตะ–กะรน ได้เช่นกัน
ขณะที่ นายมนชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบหมายคณะทำงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะเป็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ทั้งนี้ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานการดำเนินงานไว้แล้ว และจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม