ตัดเสร็จแล้วจับ ตำรวจปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าร้านตัดผมชาวเมียนมา รวบทันทีหลังแต่งหล่อเสร็จ

สุราษฎร์ธานี - ตัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจับ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ปลอมตัวเป็นลูกค้าเดินเข้าร้านตัดผม โดยมีชายชาวเมียนมาเป็นช่าง หลังตัดเสร็จแสดงตัว เป็นเจ้าหน้าที่จับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาแย่งอาชีพคนไทย
ภายใต้การอำนวยการของ เจ้าหน้าที่ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ชป.3นำโดย พ.ต.ท.วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.พสธร แสนยินดี สว.ฯ ปฏิบัติราชการตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิ้ม รอง สว ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3
ร่วมกันจับกุม นาย อาว ซอ ทุน หรือ MR.AUNG ZAW TUN อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมาข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้” ช่างตัดผมโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งว่า มีชาวเมียนมา ได้มารับจ้างเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ ร้านตัดผม MR. BARBER SHOP หมู่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จากนั้นทางด้าน ด.ต.ชินศักดิ์ ชินฝั่น ผบ.หมู่ ตม.สุราษฎร์ธานี ได้แฝงตัวทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการตัดผม ซึ่งขณะนั้นภายในร้านมีช่างตัดผมชาวเมียนมาอยู่ในร้านเพียงคนเดียว พร้อมทำการตัดผม ด.ต.ชินศักดิ์ จากนั้น ก็ได้แสดงตัวเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ตม ที่อยู่ด้านนอกได้เข้ามาสมทบ ทำให้ช่างตัดผมชาวเมียนมาตกใจหน้าซีด แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตัดให้เสร็จก่อนเดียวค่อยจับ หลังตัดผมจนแล้วเสร็จ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมในข้อหาบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่างตัดผมขาวพม่ารายนี้ รับว่าร้านดังกล่าวเพิ่งเปิดได้ 2 เดือน มีคนไทยเป็นเจ้าของร้านตนเองเป็นลูกจ้าง ให้บริการตัดผมให้กับลูกค้าชาวเมียนมา และชาวไทย ร่วมถึงขาวต่างชาติ คิดค่าบริการ 200-300 บาท ซึ่งอาชีพช่างตัดผมถือว่าเป็นอาชีพสงวนให้กับคนไทย ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวมาประกอบอาชีพนี้ ถือเป็นการแย่งอาชีพคนไทย ทางชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวช่างตัดผมชาวเมียนมารายนนี้ส่ง พงส.สภ.บ่อผุด เพื่อดำเนินคดี และเตรียมจะดำเนินคดีกับเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยต่อไป