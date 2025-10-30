xs
“วัฒนแพทย์ภูเก็ต” จับมือ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต” ลงนาม MOU ยกระดับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “วัฒนแพทย์ภูเก็ต” จับมือ "มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต” ลงนาม MOU ยกระดับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง เสริมระบบช่วยชีวิตประชาชนภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนของ อบบจ.ภูเก็ต


เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (30 ต.ค.68) โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ขึ้น ระหว่าง นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และ นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

 และ มี ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิกุศลธรรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต


สำหรับการลงนามในครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับ ในส่วนของอบจ.ภูเก็ตได้รับการถ่ายโอนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 มาอยู่ในความดูแล เพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยกระดับในการให้บริการประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งการเข้ามาแบ่งเบาภาระในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาล และ สาธารณะสุขในการดูแลเพท่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้เรียนรู้ในการทำงาน

อย่างไรก็ตามตั้งแต่มีการถ่ายโอนและเปิดศูนย์ พบว่ามีการแจ้งเข้ามาและให้บริการจำนวนมากกว่า 2,000 กว่าราย การที่มีเครือข่ายเข้ามาเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก จะทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงตามที่ตั้งเป้าไว้


ขณะที่ นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต กล่าวว่า การลงนามความร่ววมือในครั้งนี้ เป็นการเสริมทัพในการบริการและยกระดับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภายใต้การให้คำปรึกษาทางวิชาการจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต และการจ่ายงานจากศูนย์นเรนทรไข่มุกภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมความพร้อมด้านระบบรับแจ้งเหตุ การประสานงาน และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเดียวกับ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (Emergency Medical Service System: EMSS)

และเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเดินหน้าร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

"ต้องขอบคุณทางอบจ.ภูเก็ตที่เห็นความสำคัญของการยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง 2 องค์กรเข้าด้วยกันทำให้การบริการเกิดประโยชน์กับประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว และเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของภูเก็ต ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล และที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มโอกาศรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มากขึ้น"


ด้านนายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กล่าวว่า การทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อการยกระดับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสูงสุด และ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และปลอดภัย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ดำเนินภารกิจด้านการกู้ชีพกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน


การร่วมมือกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับประเทศ เราเชื่อมั่น ว่าการผนึกกำลังของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะช่วยสร้างระบบการช่วยชีวิตที่เข้มแข็งและ ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคน มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ภูเก็ต มีความตั้งใจร่วมกัน ที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ปลอดภัย ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่รวดเร็ว และมีมาตรฐานสากล







