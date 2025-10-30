ตร.ตรังแถลงรวบ 2 คดีใหญ่ เยาวชนตั้งแก๊งทวงหนี้โหดและคดียาเสพติด 400,000 เม็ด

ตรัง - ตำรวจตรังแถลงรวบ 2 คดีใหญ่ ทั้งคดีจับกุมแก๊งเยาวชนรับจ้างทวงหนี้โหดยิงถล่มบ้านพร้อมถ่ายคลิปโชว์ และคดีจับหนุ่มขนยาบ้ากว่า 400,000 เม็ด จากภาคเหนือเตรียมนำมากระจายไปทุกจังหวัดฝั่งอันดามัน
วันนี้ (30 ต.ค) นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ สภ.ต่างๆ รวมทั้งผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม 2 คดีใหญ่ คือ คดีแรกจับกุมแก๊งเยาวชนรับจ้างทวงหนี้โหด และคดีที่ 2 ยาเสพติด โดยมีของกลางคือ อาวุธปืนลูกซองยาว อาวุธปืนพกสั้น เครื่องกระสุนปืน รวมทั้งยาบ้า จำนวนกว่า 400,000 เม็ด
โดยคดีแรกคือ ผลการจับกุม 4 เยาวชนหน้าใหม่ตั้งแก๊งรับจ้างทวงหนี้โหด ยิงถล่มบ้านเครือข่ายยาเสพติด โดยขณะก่อเหตุคนหนึ่งยิง ส่วนเพื่อนคู่หูอีกคนหนึ่งถ่ายคลิป ขณะเพื่อนใช้อาวุธปืนลูกซองยาว ระดมยิงถล่มบ้านเป้าหมายบริเวณถนนชุมชน ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งพฤติการณ์ก่อเหตุคือ ได้มีชายวัยรุ่น จำนวน 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน โดยมีลักษณะนั่งซ้อนท้าย เมื่อมาถึงหน้าบ้านที่เกิดเหตุ คนที่นั่งซ้อนท้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บ้าน จำนวน 6 นัด โดยเพื่อนคนขับรถ จยย.ทำหน้าที่ถ่ายคลิปเพื่อนตอนยิงไว้ หลังจากก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ทำให้เกิดร่องรอยรูกระสุนปืนหลายจุดบนตัวบ้าน และตรวจพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง จำนวน 5 ปลอก พร้อมกระสุนปืนลูกซอง จำนวน 1 นัด ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐาน
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ศาลจังหวัดตรังจึงได้ออกหมายจับรวม 4 คน คือ นายศุภชัย หรือ ปาย ชลธาร อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นคนขี่ จยย. และ นายณรงค์ศักดิ์ หรือ เบ๊นส์ อ่อนหวาน อายุ 19 ปี คนนั่งซ้อนท้ายและถือปืนยิง โดยทั้ง 2 คน ได้รับค่าจ้าง จำนวน 8,500 บาท จึงตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ส่วนอีก 2 คน เป็นเยาวชนชาย อายุ 17 ปี คือ นายโอม และ นายเบส ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแก๊ง ทั้งสั่งการ จัดหาปืน จัดเก็บอาวุธปืน และเก็บรถ จยย.ที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนหัวหน้าผู้สั่งการเครือข่าย คือ นายอนุชัย บรรณกิจ หรือ คิม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของ สภ.เมืองตรัง ในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
ส่วนอีกคดี คือ คดียาเสพติดที่ลักลอบส่งผ่านบริษัทรับส่งสินค้าเอกชนมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลายทางพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตำรวจจึงวางแผนจับกุมคือ นายเชาวลิต หรือ เอ็ม ศิริไพศาล พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 400,033 เม็ด และยึดทรัพย์สินอื่นๆ ไว้ตรวจสอบ มูลค่า 1,100,000 บาท ประกอบด้วย รถยนต์กระบะ อีซูซุ และรถเก๋ง โตโยต้า ตำรวจตั้งข้อหามียาเสพติดหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวว่า เครือข่ายยาเสพติดรายแรก พยายามใช้เยาวชนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทวงหนี้ เนื่องจากไม่เคยมีคดีติดตัว ซึ่งจับกุมได้ 2 ราย แต่ในแก๊งเดียวกันมีรวมกันประมาณ 4-5 คน ซี่งตำรวจมีชื่อหมดแล้ว จะได้ติดตามต่อไป รวมทั้ง นายคิม หัวหน้าแก๊งเครือข่ายผู้บงการด้วย ส่วนยาเสพติดที่ส่งทางไปรษณีย์นั้นพบว่า มาจากภาคเหนือ และมุ่งเป้ากระจายส่งยาทางบริษัษขนส่งสินค้าปลายทางกระจายไปทุกจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยล่าสุดหัวหน้าแก๊งรายใหญ่จับได้แล้วที่จังหวัดภูเก็ต จะได้ประสานทำงานกันต่อไป
ด้าน นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกว่า ขณะนี้เยาวชนตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายยาเสพติด จะต้องใช้ฝ่ายปกครองในพื้นที่คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานร่วมกัน รวมทั้งดูแลเยาวชนที่เคยต้องคดี หรือถูกนำตัวไปบำบัดในการฝึกอาชีพเพิ่มเติม และจะใช้เครือข่ายสภาเยาวชนจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนในเชิงรุกเพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้หลงผิดต่อไปด้วย ขณะเดียวกันทางจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในปีนี้อีก 10 ล้านบาท เพื่อไปต่อยอดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น เพราะเห็นว่าได้ประโยชน์จริงในการติดตามจับกุม และเพื่องานด้านความมั่นคงด้วย