คืบหน้าเหตุยิงฐาน นปพ.นราธิวาส พบมือปืนใช้เสาไฟฟ้าที่มีวัชพืชขึ้นรกทึบเป็นจุดซ่อนตัว

นราธิวาส - คืบหน้าเหตุคนร้ายบุกยิงฐาน นปพ.นราธิวาสเป็นเหตุให้ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ ได้รับบาดเจ็บ พบคนร้ายใช้เสาไฟฟ้าตรงทางโค้ง ที่มีวัชพืชขึ้นรกทึบ เป็นจุดซ่อนตัว
วันนี้ (30 ต.ค.) พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสนะ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ นปพ.นราธิวาสที่ 41 ซึ่งตั้งอยู่ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ เพื่อตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ อายุ 29 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.จะแนะ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนซ้าย ขาซ้ายและขาขวา เหตุเกิดเมื่อเวลา 17.56 น วานนี้ (29 ต.ค.)
จากการตรวจสอบพบว่า ลวดหีบเพลงที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าฐานที่ยึดติดไว้กับแผงกั้นจราจรสีขาวแดง ถูกกระสุนปืนจนขดลวดฉีกขาดและบางส่วนตกอยู่ที่พื้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบวิถีของกระสุนปืน พบว่าคนร้ายใช้เสาไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นทางโค้ง ที่มีวัชพืชขึ้นรกทึบตรงข้ามกับตึกแถว 2 ชั้นห่างจากที่ตั้งฐานประมาณ 35 เมตร เป็นจุดที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้าย มีแต่ร่องรอยรองเท้าคนร้ายเหยียบย่ำกอวัชพืช เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน