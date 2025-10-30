ลงเสาเอก! ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งแรกในอันดามัน สร้างจากเงินบริจาคของคนภูเก็ตกว่า 420 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทำพิธีวางศิลากฤษลงเสาเอก “ศูนย์รังสีรักษา” ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจรแห่งแรกในฝั่งอันดามัน สร้างจากเงินบริจาคของคนภูเก็ตกว่า 420 ล้านบาท เสร็จปลายปี 70
เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้ (30 ต.ค.68) พื้นที่ก่อสร้างอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถนนประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดพิธีลงเสาเอกอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายคณิต ยงสกุล ผู้บริจาคที่ดินกว่า 5 ไร่ พร้อมครอบครัว นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสมชัย จิรายุส ประธานมูลนิธิน้อมเกล้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานมีการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีพิธีสำคัญคือการลงเสาเอกตามโบราณราชประเพณี, พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระเถระ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
.
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า พิธีลงเสาเอกอาคารรังสีรักษาในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 1,600 รายต่อปี โดยประมาณครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการฉายรังสี แต่ต้องเดินทางไปรักษาในจังหวัดอื่น เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งอยู่ห่างกว่า 200–400 กิโลเมตร ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทาง
.
โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาแห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ขณะที่คุณคณิต ยงสกุล และครอบครัวได้บริจาคที่ดินกว่า 5 ไร่ให้กับโรงพยาบาล รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้าง วงเงินรวมกว่า 426 ล้านบาท
ขณะนี้ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วกว่า 70% จากทั้งหมดกว่า 400 ต้น คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีครึ่ง และแล้วเสร็จภายในปลายปี 2570 เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบ โดยชั้นแรจะเป็นห้องสายแสง ชั้น 2 เป็นฉีดยาเคมีบำบัด ชั้น 3 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับการกลืนแร่กัมมันตภาพรังสี ส่วนชั้น 4 และชั้น 5 เป็นที่พักสำหรับเป็นที่พักผู้ป่วย
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะเป็น ศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม ลดภาระค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารรังสีรักษาแห่งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง