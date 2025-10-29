บุกรวบถึงรัง! เอเยนต์ยานรก! "ไอ้ปอน-พี่นิด แก๊งบางหมาก-บางลึก" ยึดยาบ้าเกือบ 4 พันเม็ด

ชุมพร – ตำรวจเมืองชุมพร บุกรวบถึงรัง! เอเยนต์ค้ายาบ้า “ไอ้ปอนด์-พี่นิด” แก๊งบางหมาก-บางลึก พร้อมยาบ้าเกือบ 4 พันเม็ด หลังสายลับแจ้งทั้งคู่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด
วันนี้ ( 29 ต.ค.68) พ.ต.ท.สกฤชญ สุขนิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชุมพร เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสายข่าวแจ้งว่า นายพีรยุทธ หรือ ปอน (ขอสงวนนามสกุล) อาศัยอยู่ ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักษณะเป็นผู้ค้า ในพื้นที่ ตำบลบางหมาก จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.ปิยพล ฉัตรภูมิ สว.สส.สภ.เมืองชุมพร ลงพื้นที่สืบหาข้อมูล และพบว่าเป็นข้อเท็จจริง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ก่อนนำกำลังเข้าทำการจับกุมตัวได้พร้อมยาบ้า 81 เม็ด
ในเบื้องต้น นายพีรยุทธ หรือ ปอน ให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อยาบ้ามาจาก พี่นิด นามสมมุติ ทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “Supapid Nid…xx” ล่าสุดได้สั่งยาบ้า จำนวน 2 ถุงในราคา 9,000 บาท โดย "พี่นิด" จะนำมาโยนไว้ให้บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ซ.โพธารส ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อได้ยาเสพติดมาตนได้แบ่งขายให้วัยรุ่นในพื้นที่ในราคาเม็ดละ 50 บาท แถวละ 500 บาท เพื่อหวังกำไรอีกทอดหนึ่งและบางส่วนตนได้ใช้เสพไปบ้างคงเหลือตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
พ.ต.ท.สกฤชญ สุขนิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชุมพร กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผล จนทราบว่า "พี่นิด" หรือ นางสุภาพิศ (ขอสงวนนามสกุล) อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านนามอน หมู่ 6 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร จึงได้รุดไปตรวจสอบทันที เนื่องจากขอหมายค้น อาจจะช้าเกรงว่ายาเสพติดจะถูกซุกซ่อน ทำลาย โยกย้าย หรือทำให้เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะหลบหนี
เมื่อเดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าว พบ นายวิศิษฎ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี บ้านอยู่ ม.6 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ยืนอยู่ที่บ้าน แสดงท่าทีมีพิรุธคล้ายคนเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวว่าเป็นตำรวจ และแสดงบัตรเจ้าพนักงาน ปปส.ให้ดูและแจ้งขอทำการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายที่ตัว แต่ นายวิศิษฎ์รับว่าตนเป็นผู้เสพยาบ้า 1 เม็ดจริง โดยยาบ้าที่ตนเสพได้ซื้อมาจาก "พี่นิด" หรือ นางสุภาพิศ ที่บ้านหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกันบริเวณหลังบ้าน เจ้าหน้าที่พบขนำไม่มีเลขที่สร้างอยู่บนต้นไม้โดยต้องใช้บันไดปีนขึ้น จึงเข้าสอบตรวจ โดยมี นายวิศิษฎ์ เป็นผู้นำตรวจค้นและพบยาบ้า จำนวน 2,000 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในตะกร้าผ้าสีดำ และอีก 605 เม็ด พบใส่ไว้ในกล่องสีขาวโดยซุกซ่อนอยู่บนใต้หลังคาในขนำ และ ซึ่งก็ยังพบยาบ้า จำนวน 1,006 เม็ด ซุกใส่ไว้ในซองพลาสติกสีดำแดงคล้ายซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและตั้งไว้บนที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น PCX สีน้ำเงิน ซึ่งมีผ้าคลุมปิดรถไว้ รวมยาบ้าทั้งหมด จำนวน 3,611 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นายวิศิษฎ์ ให้การว่า ตนไม่รู้ว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของใคร เพราะตนได้เข้าไปที่บ้านของนางสุภาพิศ เพื่อจะมาตัดหญ้า แต่เมื่อมากถึงก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้าน ตนจึงได้เดินไปข้างหลังบ้านก่อนถึงขนำ เพื่อไปหาว่ามีใครอยู่บ้างแต่ก็ไม่มี ตนจึงเดินกลับมาที่หน้าบ้านที่ตนจอดรถไว้เพื่อจะกลับบ้าน ก็พบตำรวจดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำการตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบเครื่องตัดหญ้าที่ นายวิศิษฎ์ อ้างว่า จะนำมาตัดหญ้าแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ นายวิศิษฎ์ ทราบว่าต้องถูกจับ โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้า” พร้อมทำการตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในปัสสาวะจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า “เสพยาเสพติดประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป