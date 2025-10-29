นายอำเภอเกาะพะงัน เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ ขับเคลื่อนติดตามพฤติกรรมต่างด้าวไม่เหมาะสม

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอเกาะพะงันเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่เกาะพะงัน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย และพิจารณาการเพิกถอน VISA คนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 29 ต.ค.68) ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตร.เกาะเต่า ตร.ท่องเที่ยวนายกเทศมนตรี กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร พื้นที่เกาะพะงัน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯดังกล่าว มีหน้าที่ คือ
1. เรียกหรือขอข้อมูลพยานหลักฐาน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฏหมายของคนต่างด้าว 2. แสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานรวบรวมให้หน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายกับคนต่างด้าว 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำที่ผิดกฎหมายของคนต่างด้าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
อีกทั้ง การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันพิจารณาปรึกษา หารือแนวทางการพิจารณาการเพิกถอน VISA ของคนต่างด้าว ซึ่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกระทำผิดกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจของ ผบก. ตม.6.
ปัจจุบัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตรานักท่องเที่ยวเติบโต และ มีสถิตินักท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศ ประกอบกับนโยบาย Free Visa ของรัฐบาล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นช่องทางของอาชญากรซึ่งแฝงตัวมาใน รูปแบบของนักท่องเที่ยวได้ง่าย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง และ ความสงบเรียบร้อยของอำเภอเกาะพะงัน ที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และ พบว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เป็นจำนวนมาก โดยเข้ามาประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ หรือเข้ามาอาศัยในพื้นที่ด้วยเงื่อนไขในด้านอื่นๆ
ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลหรือกลุ่มคนต่างด้าวบางราย มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติการณ์อันเข้าข่ายกระทำความผิด ต่อกฎหมายเป็นภัยต่อสังคม ความมั่นคง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันได้แก่ การก่ออาชญากรรมในด้านต่างๆ การค้ามนุษย์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการสร้างอิทธิพลของ กลุ่มชนชาติ ซึ่งทางอำเภอเกาะพะงัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหฤติการม์ของคนต่างด้าว ที่อยู่ในราชอาณาจักร ในพื้นที่เกาะพะงัน ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมาย ทางนายอำเภอเกาะพะงัน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อบูรณาการกับทุกฝ่าย