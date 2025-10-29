ตู้แดงทิพย์! โจรรู้แกวบุกตัดรื้อขโมยระบบไฟเกลี้ยง 3 ยูนิตเสียหายกว่า 1 ล้านบาท

นครศรีธรรมราช - โจรอาละวาดบุกลักตัดรื้อสายไฟโครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 ยูนิตเกลี้ยง เจ้าของช็อกเสียหายร่วมล้าน อึ้งจ่ายค่าบริการตู้แดงเดือนละ 1 พันบาท เปิดสมุดพบมาตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้ว
วันนี้ (29 ต.ค.) มีเหตุคนร้ายเข้าก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินสร้างความเสียหายให้แก่โครงการอาคารพาณิชย์อย่างหนัก เหตุเกิดภายในซอยนาจาซาไท้จื้อ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากเข้าตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นของครอบครัวนางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์ อายุ 52 ปี ซึ่งได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบพร้อมครอบครัว
หลังจากเปิดรั้วเหล็กเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในพบว่าระบบไฟฟ้าที่ได้เริ่มมีการติดตั้งใหม่ในอาคาร 3 ยูนิต ถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุตัดและรื้อลากเอาสายไฟฟ้าออกจากตู้ควบคุม รื้อทำลายฟ้าเพดานถอดอุปกรณ์โคมไฟ และลากสายไฟฟ้าออกจากระบบท่อที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานออกจนหมดทั้ง 3 ชั้น 3 ยูนิต มีการตัดถอดเอาระบบกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ควบคุมบันทึก จอภาพ เครื่องปั้มน้ำ และอื่นๆ อีกจำนวนหลายรายการ บนพื้นในอาคารพบร่องรอยการใช้มีดปอกเอาฉนวนทิ้งไว้เกลื่อน มีรอยเท้าอย่างน้อย 3 คนโดยหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10-15 ปี ด้วยจากรอยเท้าที่มีขนาดเล็กกว่าวัยผู้ใหญ่ที่แตกต่างออกไป และยังพบผ้าขนหนูเปื้อนเลือดคาดว่าคนร้ายถูกมีดบาดแล้วได้ใช้ผ้าขนหนูซับเลือด จากปริมาณเลือดน่าเชื่อว่าเป็นแผลฉกรรจ์
นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์ ระบุว่าได้เริ่มปรับปรุงอาคารจากที่ทิ้งไว้ได้ไม่นาน โดยได้เริ่มต้น 3 ยูนิตแรกมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารซึ่งได้เข้ามามาดูแลตลอดติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โดยรอบ แต่คนร้ายได้เข้ามาโจรกรรมไปทั้งหมดทั้งระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องปั้มน้ำ ถูกทำลายฝ้าเพดานเพื่อตัดสายไฟระเนระนาด ค่าเสียหายหายต่อยูนิตมากกว่า 3 แสนบาท รวมมากกว่า 1 ล้านบาท
ส่วนด้านหน้ารั้วที่เกิดเหตุพบว่ามีจุดตรวจตู้แดง มีการนำตู้แดงของสายตรวจมาลงชื่อในสมุดพบว่าครั้งสุดท้ายที่มาลงไว้คือเดือนตุลาคม 2567 หรือกว่า 1 ปีก่อน โดยผู้ดูแลระบุว่าได้ชำระค่าบริการตู้แดงสำหรับการตรวจตราของสายตรวจจุดนี้มีค่าบริการ 1 พันบาทต่อเดือน เจ้าของโครงการมีการชำระโดยมีการจัดเก็บจากเจ้าหน้าที่ทุกเดือนจนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้พบว่าการก่อเหตุบุกเข้าโจรกรรมทรัพย์สินในเคหะสถานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเสียหายต่อสุจริตชนอย่างหนักแต่มีการจับกุมได้น้อยมาก