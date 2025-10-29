ไม่รอด! ตร.พังงา แกะรอยพัสดุจากแม่ฮ่องสอนส่งถึง อ.ตะกั่วทุ่ง รวบผู้รับ เครือข่ายค้ายาเสพติด พร้อมยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด

พังงา – ตำรวจพังง าแกะรอยพัสดุส่งตรงมาจากแม่ฮ่องสอน ถึงผู้รับในอำเภอตะกั่วทุ่ง รวบผู้รับเครือข่ายค้ายาเสพติดสำคัญได้ 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด
วันนี้ (29 ต.ค.68) ที่สภ.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล ผบก ภ.จว.พังงา นายวิเชฐ สูยะนันท์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และ พ.ต.อ.ประกอบ บุญขวัญ ผกก.สภ.ตะกั่วทุ่ง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ 1 ราย พร้อมของกลางเป็นยาบ้า จำนวน 200,055 เม็ด ในพื้นที่ตำบลท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตะกั่วทุ่ง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ 1 ราย คือ นางสาวขวัญกมล (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 200,055 เม็ด ในพื้นที่ ม.3 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง โดยการจับกุมครั้งนี้ ได้รับการประสานจาก สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ว่า มีการส่งยาเสพติดผ่าน บริษัท ขนส่งของเอกชนมายังผู้รับปลายทางในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ไปทำการตรวจสอบที่ศูนย์คัดแยกของบริษัทขนส่งที่ระบุปลายทางดังกล่าว
ตรวจสอบพบกล่องพัสดุ จำนวน 2 กล่อง ตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงวางแผนให้เจ้าหน้าที่ขนส่งของบริษัทฯนำไปส่งให้ผู้รับตามที่อยู่ปลายทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปชุ่มดูอยู่ห่างๆ จากนั้นได้มีนางสาวขวัญกมล (สงวนนามสกุล) เป็นผู้มารับพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นตัวและกล่องพัสดุและพบยาบ้า จำนวน 2 แสนเม็ดอยู่ในกล่อง กล่องละ 1 แสนเม็ด และพบยาบ้าอีก จำนวน 55 เม็ด ในกระเป๋าที่ติดตัวอยู่ จึงได้จับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วทุ่ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ส่งยาบ้าที่มีต้นทางที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ร่วมกระทำผิดในคดีจะได้ทำการสืบสวนขยายผลมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดคือวาระแห่งชาติและเป็นโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดพังงามีการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มงวด โดยมีการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ออกทำการปิดล้อมตรวจค้นอยู่เป็นระยะ รวมทั้งการยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด เพื่อให้จังหวัดพังงาปลอดยาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพ สำหรับยาเสพติดซึ่งเป็นของกลางที่มีการจับกุมมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในจังหวัดพังงา จะนำส่งไปยัง ป.ป.ส. เพื่อทำการเผาทำลายตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาต่อประชาชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จึงขอย้ำว่าทุกกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเอง ด้วยการเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อให้ชุมชนของเราและลูกหลานของเราปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติด
พล.ต.ต.ชัยเกียรติ กล่าวว่า ผู้ต้องหารายนี้นับเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่โดยมีคนสั่งการที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่และเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมา ซึ่งจะทำการขายผลติดตามจับกุมต่อไป โดยตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 8 และจังหวัดพังงา โดยการสืบสวนหาข่าวพร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่ที่สืบทราบว่าจะเป็นช่องทางการลำเลียงยาเสพติดร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดต่างๆอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งขยายผลจากผู้ต้องหาเพิ่มเติมเพื่อหาตัวผู้ร่วมขบวนการนำมาดำเนินคดีตามกฎหมาย