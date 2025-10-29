รวบแม่บ้านแสบ! ฉกทรัพย์สินนายจ้างในวิลล่าหรู มูลค่ากว่าล้านบาท อ้างนำเงินใช้หนีนอกระบบ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสืบสวน สภ.บ่อผุด ติดตามจับกุมแม่บ้านสาวแสบ รับจ้างทำความสะอาดตามวิลล่าหรู นายจ้างเผลอแอบฉก นาฬาโรเล็กซ์ 3 เรือน พน้อมกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ส่งพัสดุไปขายในกรุงเทพฯ อ้างต้องการเงินไปใช้หนี้นอกระบบ
วันนี้ ( 29 ต.ค.68) พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.ท.อนุมัติ รื่นพานิช รอง ผกก.สส พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด พ.ต.ท.บุญเชิด มณีชัย สวป.สภ.บ่อผุด พ.ต.ต.ภัทรพล อุบลกาญจน์ สว.อก.สภ.บ่อผุด พร้อมชุดสืบสวน และ ชุด ชป.สภ.บ่อผุด ร่วมกันตรวจค้น จับกุม นางสาวสุพารัตน์ อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง นาฬิกา ROLEX จำนวน 2 เรือน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อต่างๆ จำนวน 5 ใบ มูลค่าประมาณ 300,000 บาท เครื่องประดับประกอบด้วย แหวนเพชร สร้อยคอทองคำ กำไลแบรนด์เนม มูลค่าประมาณ 200,000 บาท รวมทรัพย์สิน 1,200,000 บาท
ภายหลังจาก ที่ผู้ต้องหารายนี้ได้ขโมย มาจากวิลล่าแห่งหนึ่งบนภูเฉวง ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของนายจ้าง พร้อมนำของกลาง แพคลงกล่องพัสดุ เตรียมส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ติดตามไปยึดคืน ที่สำนักงานส่งพัสดุแห่งหนึ่ง ใน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ก่อนที่พัสดุจะถูกส่ง
จากการสอบปากคำ นางสาวสุพารัตน์ ผู้ต้องหา ให้การว่า มีอาชีพ รับจ้างเป็นแม่บ้าน รับงานทำความสะอาดวิลล่าหรู ทั้งของชาวต่างชาติ และคนไทย หากนายจ้างเผลอก็จะแอบขโมยทรัพย์สิน พร้อมนำไปจำหน่ายผ่านโซเชียล และที่ทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งนี้ ได้ขโมยมา 2 ครั้งในวิลล่าเดียวกัน ซึ่งผู้ต้องหายังกล่าวอีกว่า ต้องการใช้เงินเนื่องจากเป็นหนีนอกระบบ และที่ผ่านมาก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว 6 ครั้ง และยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา พร้อมขอโทษผู้เสียหาย ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้แจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะ
สำหรับพฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องหามีอาชีพรับจ้างเป็น ฟรีแลนซ์ รับทำงานเป็น แม่บ้าน ได้เข้าไปทำความสะอาด ที่วิลล่าของ น.ส.มนันยา พันทวาที อายุ 39 ปี บนภูเฉวง และ ได้ลักเอาทรัพย์สิน จากบ้านผู้เสียหายขณะที่เข้าไปทำความสะอาด ต่อมาผู้เสียหายพบทรัพย์สินหายไป จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.บ่อผุด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ทาง พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.จึงได้กำชับตำรวจสืบสวน เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุ และจับกุมได้ พร้อมของกลางจำนวนหนึ่ง ส่วนนาฬากาโรเล็กซ์ มูลค่ากว่า 200,000 บาท ผู้ต้องหาได้ส่งพัสดุนำไปจำหน่ายที่กรุงเทพแล้ว 1 เรือน ส่วนที่ยึดคืนมาได้ ทางผู้ให้บริการขนส่งกำลังเตรียมจะดำเนินการจัดส่ง และอายัดคืนมาได้ดังกล่าว
ล่าสุด น.ส.มนันยา ผู้เสียหาย พร้อมญาติ ได้เข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พร้อมเอ่ยปากชมว่าทำงานไว และเป็นที่พึ่งของประชาชน ส่วนผู้ต้อหา นำส่ง พงส.สภ.บ่อผุด ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป