ทม.คลองแห เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เทศบาลเมืองคลองแห จัดพิธีเปิด “ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2569” เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
วันนี้ (29 ต.ค.) เทศบาลเมืองคลองแห จัดพิธีเปิด “ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2569” ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเครือข่ายชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลเมืองคลองแห ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ร่วมสนับสนุน ข้อมูลด้านสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และสถานการณ์น้ำ เพื่อให้เทศบาลสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห กล่าวว่า เทศบาลเมืองคลองแหจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคใต้มีฝนตกซุก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้
โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของประชาชนให้ได้น้อยที่สุด, 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ 3.เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งความรับผิดชอบ (ศูนย์อพยพ) ออกเป็น 3 ศูนย์ย่อย คือ 1.ศูนย์อำนวยการย่อยประจำเขต 1 วัดแก้วสว่างวนาราม, 2.ศูนย์อำนวยการย่อยประจำเขต 2 บริเวณโรงเรียนวัดคลองแห และ 3.ศูนย์อำนวยการย่อยประจำเขต 3 สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห