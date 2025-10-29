จากนักเรียนวังไกลกังวลสู่นายตำรวจใต้ พล.ต.ท.นพดล เผยซาบซึ้ง 'น้ำพระทัย' พระพันปีหลวงไม่ลืมเลือน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ อดีตนายตำรวจที่เคยรับราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยความผูกพันและความประทับใจต่อสมเด็จพระพันปีหลวง ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา สู่การถวายความปลอดภัยเมื่อครั้งเสด็จฯ เยือน จ.นราธิวาส และพระมหากรุณาธิคุณครั้งใหญ่หลวง เมื่อทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเคยรับราชการอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และเคยถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือน จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ความประทับใจต่อพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน ซึ่งในช่วงเปิดเทอมทุกปี พระองค์ท่าน พร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 จะพระราชทานให้ นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวลเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ซึ่งตนมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับชมพระบารมีทุกปี
พล.ต.ท.นพดล กล่าวว่า หลังจากที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ลงไปรับราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎร ในพื้นที่ทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจที่ตนต้องนำกำลังถวายความปลอดภัย แล้วอยู่ในพื้นที่ที่พระองค์ท่านทรงงานจึงเห็นความพระเมตตาของพระองค์ท่าน ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสพนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ทุกครั้งพระองค์ท่านจะยิ้มแย้ม แล้วพูดคุยกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ประชาชนของที่ได้เรียนจากศูนย์ศิลปาชีพ มามอบให้ พระองค์ท่านก็จะเลือกดูอย่างละเอียดทุกชิ้น แล้วก็ชมเชยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ
“ในส่วนผมเองในช่วงที่รับราชการเป็นผู้กำกับอำเภอระแงะ เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ พระองค์ท่านส่งให้ข้าราชการส่วนพระองค์ ตรวจสอบการทำงานของผม หลังจากนั้นก็พระราชทานของเยี่ยม ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และ อีกเหตุการณ์ขณะดำรง ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และมีโอกาสได้ขึ้นห้องที่พระองค์ท่านทรงประทานเลี้ยงหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นความซาบซึ้งที่พระองค์ทรงมีความเมตตาต่อข้าราชการทุกหมู่เหล่า”
“และเมื่อช่วงเมษายนปี 51 ผมได้ถูกกับระเบิดของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขณะที่ถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ท่าน ผอ.โรงพยาบาล ได้มากระซิบที่หูว่า ความทราบถึงพระพันปีแล้ว พระพันปีทรงรับสั่งผ่านพระราชเลขาว่า ให้รักษาชีวิตคุณนพดลเอาไว้ให้ได้ พอได้ฟังผมถึงกับน้ำตาไหล ที่พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือโดยทันที หลังจากนั้นผมก็สลบไป 2 วันจนฟื้น จึงได้ทราบว่าทางแพทย์ต้องรายงานการรักษาไปยังพระองค์ท่านตลอดเวลา ซึ่งนี้เป็นขวัญกำลังใจที่ทำให้ผมต่อสู้ หลังจากบาดเจ็บขาซ้ายขาด ขาขวาหักหลายท่อน แขนซ้ายแตกใช้การไม่ได้ เพราะด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านทำให้ผมต่อสู้ และทำกายภาพจนเดินได้ดีขึ้นเยอะ”
“หลังจากนั้น 1 ปี ก็กลับไปรับราชการได้ตามปกติ และได้มีจดหมายมาที่บ้าน หน้าซองเขียนว่าสำนักพระราชวัง ซึ่งในความในจดหมาย เพื่อให้กำลังใจ ลงลายเซ็นพระองค์ท่านทำให้ผมน้ำตาไหล ผมก็เคยเข้าเฝ้าฯ องค์ท่านพระองค์ท่านยังตรัสว่า อย่าคุกเข่า เดี๋ยวจะเจ็บอีก”