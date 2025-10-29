ชาวเบตงแห่ออกมาใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสวันแรกคึกคัก

ยะลา - ชาวเบตงออกมาใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสวันแรกคึกคัก เน้นใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยเฉพาะของใช้ประจำวัน หลายคนปลื้มอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปอีก
วันนี้ (29 ต.ค.) บรรยากาศวันแรกของการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ร้านเบตงมินิมาร์ท ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ตลอดทั้งวันมีประชาชนต่างแห่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสกันอย่างต่อเนื่อง จนพนักงานต้องนำสินค้าในสต๊อกออกมาเพิ่ม
จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ประจำวัน เช่น ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก โดยจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส โดยในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปจะนำสิทธิไปซื้อสินค้าอื่น ๆ และของกินของใช้ต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมากและอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อย ๆ เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและคนหาเช้ากินค่ำได้อย่างดี
ทั้งนี้ประชาชนที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายตามวงเงินสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมีระยะเวลาการใช้วงเงินสิทธิ์จนถึง 31 ธ.ค. 68 โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการฯ ครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และถูกตัดสิทธิในโครงการฯ ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2568 โดยเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ร้านบริการนวด สปา และรถรับจ้างสาธารณะที่มีใบอนุญาตขนส่งร่วมโครงการได้