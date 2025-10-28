อ.ห้วยยอด จ.ตรังจัดโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ทำบุญสร้างสามัคคี

ตรัง - นายอำเภอห้วยยอด นำทีมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่จากอำเภอ ลงไปพบปะกับประชาชนทุกตำบลอย่างใกล้ชิด ตามโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตลอดปี 68 หวังสร้างความสามัคคี และรับฟังปัญหาต่างๆ
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่วัดคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอห้วยยอด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องที่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ร่วมกันหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญสร้างความสามัคคี (โครงการเข้าวัดสัญจร) ซึ่งอำเภอห้วยยอดได้กำหนดให้จัดขึ้นทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกตำบลตลอดปี 2568 นี้ เพื่อให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในระดับอำเภอ ชุมชน และประชาชน ได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญไหว้พระฟังธรรมตามวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอห้วยยอดร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี ความใกล้ชิด ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน โดยเมื่อเสร็จกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ทุกคนก็จะตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งนี้ นายอำเภอยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวนี้ ในการพบปะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท้องที่ และท้องถิ่น เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคการทำงาน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน หรือชุมชน และร่วมหาทางแก้ไข อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เกิดความใกล้ชิดกับวัด หรือกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
นายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอห้วยยอด บอกว่า โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด หรือเข้าวัดสัญจร กำหนดจัดขึ้นในวันพระ หรือวันธรรมสวนะ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2568 เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และจะหมุนเวียนกันไปให้ครบทุกตำบล เป้าหมายเพื่อให้ตนเองและส่วนราชการระดับอำเภอ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ด้วย โดยใช้กลไกของวัด ด้วยการมาทำบุญร่วมกัน พบปะพูดคุยหารือข้อราชการกัน
นอกจากนี้ ยังใช้เวทีที่ไม่เป็นทางการแบบนี้ รับฟังอุปสรรคการทำงาน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกันต่อไป ขณะที่วัดก็เป็นศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้น นายอำเภอ หรือส่วนราชการ ต้องมาร่วมกันทำนุบำรุง เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปโดยการใช้กลไกนี้ ขณะเดียวกัน ก็จะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมด้วย เพื่อจะได้เกิดความซึมซับ
ขณะเดียวกันจากกรณีเกิดกระแสข่าวในด้านลบต่อพระหลายรูปและหลายวัดในต่างจังหวัด ตนเองก็คิดว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อจะได้ช่วยกันสอดส่องและช่วยกันฟื้นฟูความศรัทธาต่อประชาชน หากพบมีปัญหาอะไร ก็จะได้เสียงสะท้อนจากพื้นที่โดยตรงได้ แต่เท่าที่พบวัดในอำเภอห้วยอดไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากเป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดในชนบท ไม่ใช่วัดในเมืองใหญ่ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรมากมายนัก