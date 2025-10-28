ตม.รวบหนุ่มอิตาลีถือวีซ่านักท่องเที่ยว ลักลอบทำงานเป็นโค้ชสอนกีฬาบนเกาะสมุย รายได้ดีชั่วโมงละ 600 บาท

สุราษฎร์ธานี - ตรวจคนตเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี รวบหนุ่มอิตาลีถือวีซ่านักท่องเที่ยว แอบลักลอบทำงานเป็นโค้ชสอบกีฬา เทนนิส บนเกาะสมุย รายได้งามคิวค่าสอนชั่วโมงละ 600 บาท ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
วันนี้ ( 28 ต.ค.68) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าว ที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือ กลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุ ในลักษณะกลุ่มแก๊งหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี, พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6. พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตามคำสั่ง ผจว.ในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกกวาดล้างกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่ มีผลการจับกุมผู้ต้องหา ดังนี้ สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้รับเบาะแสว่ามีคนต่างชาติเข้ามาลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เป็นผู้สอนกีฬาเทนนิส และพาเดล ตัดราคาครูสอนคนไทย ที่ สนามกีฬา PADEL SAMUI สถานที่ตั้ง บ้านปลายแหลม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนข้อมูลทางออนไลน์ ปรากฏตามเอกสารการติดต่อกับลูกค้า โดยวิธีการเปิดแอพปริเคชั่น WHATSAPP เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการมาฝึกเล่น กีฬาพาเดล และ จ้างโค้ชสำหรับสอนเป็นรายชั่วโมง โดยโค้ชได้จัดการจองสนามพร้อมอุปกรณ์จากเจ้าของสนาม และนัดหมายวันเวลากับลูกค้าชาวต่างชาติ ปรากฎตามตารางการจองการใช้สนาม เมื่อทราบจากตารางการจองว่าคนต่างชาติตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะเข้าทำการสอนลูกค้า ในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 27 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้วางแผนเข้าทำการตรวจสอบ
เมื่อไปถึงได้พบนายจิอันลูก้า พิโคราโร หรือ MR.GIANLUCA PECORARO อายุ 30 ปี สัญชาติอิตาลี กำลังสอนกีฬาพาเดล ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในสนามอินดอร์ที่ 3 ของสนาม PADEL SAMUI เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว เพื่อขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวและเอกสารการทำงาน ปรากฎว่านายจิอันลูก้า พิโคราโร หรือ MR.GIANLUCA PECORARO เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้
เมื่อสอบถาม นายจิอันลูก้า พิโคราโร หรือ MR.GIANLUCA PECORARO ได้ให้การว่า ตนเองได้มาทำงานเป็นโค้ชสอนกีฬาเทนนิส และ พาเดล แบบอิสระไม่มีสังกัด หรือ ฟรีแลนซ์ (FREELANCE) ได้ติดต่อหาลูกค้าทางแอพปริเคชั่น WHATSAPP และนัดกันมาสอนที่สนามดังกล่าว ปรากฎในแอพปริเคชั่น WHATSAPP กลุ่มของสนาม PADEL ที่ชื่อกลุ่ม PADEL SAMUI OFFICE โดยตนเองจะจัดการการจองสนาม และ เตรียมอุปกรณ์การสอนมาให้กับลูกค้าชาวต่างชาติเอง ได้รับเป็นค่าจ้างตอบแทนจากลูกค้าเป็นชั่วโมง ประมาณ 600 บาท จากการสอนเทนนิส และพาเดล โดยลูกค้าจะจ่ายผ่านทางระบบคิดเงินของสนาม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา นายจิอันลูก้า พิโคราโร หรือ MR.GIANLUCA PECORARO เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป