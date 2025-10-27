ชาวโก-ลกทยอยมาซื้อเสื้อผ้าสีดำร่วมแสดงความอาลัย-น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นราธิวาส - พสกนิกรชาวโก-ลก ทยอยมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัย-น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (27 ต.ค.) บรรยากาศการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีประชาชนทยอยออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำและสีสุภาพ เพื่อใช้สวมใส่ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 1 ปี และขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยให้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีสุภาพที่ไม่ฉูดฉาด เพื่อเป็นการถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน
จากการสำรวจร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก พบว่า ต่างมียอดจำหน่ายเสื้อผ้าสีดำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นางดาราลักษณ์ นราวุฒิ เจ้าของร้าน "กล้วยบูติก" เปิดเผยว่า หลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการ ประชาชนได้ออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านจึงได้สั่งซื้อเสื้อผ้าจากพื้นที่ภาคกลางมาเพิ่มในสต็อกอีกประมาณ 20% เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยทางร้านมีจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และชุดเด็ก ราคาเสื้อยืดเริ่มต้นที่ 150 – 200 บาท ส่วนเสื้อเชิ้ต ราคา 200 – 300 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อผ้าและขนาด นอกจากนี้ ยังมีแผนนำชุดไทยจิตรลดาสีดำมาจำหน่ายเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของสุภาพสตรีสำหรับใช้ในโอกาสสำคัญ
นางดาราลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ราคาผ้าจากต้นทางมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราวตัวละ 30 – 50 บาท ตามกลไกตลาดและความต้องการที่สูงขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทางร้านจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงยึดหลักการจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ และถือเป็นการร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในห้วงเวลาแห่งการร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง โดยร้านเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 18.30 น.
ด้าน น.ส.เบญจมาศ บุญยัง พนักงานร้าน "ฮายาตี" กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า หลังทราบประกาศของ ครม. เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์ ทางร้านได้สั่งเสื้อผ้าสีดำมาเตรียมจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 50% สำหรับราคาเสื้อคอปก เริ่มต้นที่ 200 บาท (ขนาด XL 250 บาท, XXL 280 บาท) และเสื้อยืด เริ่มต้นที่ 150 บาท ขณะนี้บรรยากาศการเลือกซื้อของประชาชนมีความคึกคึกอย่างมาก ทำให้ทางร้านตัดสินใจสั่งสินค้าจากกรุงเทพฯ มาเพิ่มเติมอีก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ตั้งใจร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน