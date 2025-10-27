“ต้นไม้แห่งความทรงจำ” ที่มัสยิดกลางสตูล ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง

สตูล - “ต้นไม้แห่งความทรงจำ” ของชาวสตูลในบริเวณมัสยิดกลางสตูล ยังคงเติบโตอย่างงดงามด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง อย่างไม่เสื่อมคลาย
วันนี้ (27 ต.ค.) นายเจ๊ะอาด ตาหมาด อายุ 75 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง) เล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนมัสยิดแห่งนี้ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2518 ขณะมัสยิดยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พระองค์เสด็จมาพร้อมในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้จำนวน 2 ต้น ต้นหนึ่งโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และอีกต้นโดยสมเด็จพระพันปีหลวง
ต่อมาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2522 ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาเปิดอาคารมัสยิดกลางจังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวสตูลมาจนถึงวันนี้
นายเจ๊ะอาด เล่าว่า ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั้ง 2 ครั้ง พระองค์เสด็จเข้าไปภายในมัสยิดและทรงถ่ายภาพร่วมด้วย สมัยนั้นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคือ นายบาหรี ม่าเหร็ม ซึ่งต้นราชพฤกษ์ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูก ยังคงเติบโตงดงามอยู่ในบริเวณมัสยิดจนถึงปัจจุบัน และได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ถือเป็น “ต้นไม้แห่งความทรงจำ” ที่ชาวมุสลิมจังหวัดสตูลต่างเฝ้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลาย
“ทันทีที่ทราบข่าวการจากไปของสมเด็จพระพันปีหลวง พวกเรารู้สึกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตา ไม่แบ่งแยกศาสนา ทรงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ให้เกิดขึ้น ต้นไม้ที่ทรงปลูกคือสัญลักษณ์แทนพระองค์ ที่จะทำให้เราระลึกถึงตลอดไป” นายเจ๊ะอาด ตาหมาด กล่าว
ทั้งนี้ ทางมัสยิดกลางจังหวัดสตูลจะรอคำสั่งจากสำนักงานจุฬาราชมนตรี เพื่อจัดพิธีทางศาสนาอิสลามร่วมไว้อาลัยอย่างสมพระเกียรติ