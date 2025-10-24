กระบี่ - ชาวสวนยางกระบี่ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากการกดราคาของผู้ประกอบการรายใหญ่ และปัจจุบันราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลละ 50 บาท /กก.
หนึ่งในเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เดินทางมาจากอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ที่เดินทางมาตั้งเเต่เวลา 11.00 น. พร้อมกับครอบครัว กว่า 10 คน เพื่อมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “รวมพลคนกินเจ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 19” เเละประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ที่บริเวณศาลหลักเมืองกระบี่ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
จากการพูดคุย อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาล ให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหากรณีราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากการกดราคาของผู้ประกอบการรายใหญ่ และปัจจุบันราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลละ 50 บาท /กก. เเละในช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้และขาดรายได้ ผลผลิตน้อยสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม ราคาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ต่างๆ ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ บรรยากาศชาวบ้านที่มารอต้อนรับ นายกรัฐมนตรีฯ เนืองแน่นไปด้วยประชาชน ที่ต่างเดินทางกันมา รวมถึงศาลเจ้าต่างๆกว่า 88 ศาลเจ้า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยศรัทธา