แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลดำเนินงานในรอบปี เผยตัวเลขเหตุการณ์มั่นคงเพิ่มขึ้นจากปี 2567

ปัตตานี - แม่ทัพภาค 4 แถลงการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เผยตัวเลขเหตุการณ์มั่นคงเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จาก 5 ปัจจัย ขณะเดียวกันได้ยกระดับศักยภาพพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ (25 ก.ย.) ที่สโมสรนายทหาร พล ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แถลงถึงการดำเนินงานใน 1 ปี ที่ผ่านมาว่า เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมากกว่าปี 2567 โดยมีปัจจัยในการก่อเหตุ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 1.ก่อเหตุช่วงคดีตากใบหมดอายุความ โดยมีการสร้างกระแส และมวลชน เพื่อเรียกร้องความสนใจ จากคดีความตากใบ, 2.ปัจจัยในประเด็นการพูดคุยสันติสุข ซึ่งก่อเหตุเพื่อกดดันในเรื่องดังกล่าว, 3.ก่อเหตุลอบยิงอดีตผู้นำศาสนา และมีการโต้ตอบกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแอ, 4.ตรวจพบการจัดตั้งมวลชนของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหมู่บ้านที่มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่บิดเบือนแล้ว และ 5.ปัจจัยจากการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งขอชี้แจงว่า บางครั้งการดำเนินการอาจใช้กฎอัยการศึกในการควบคุมตัว 7 วัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว การดำเนินคดีเกือบทุกคดีมักจะใช้วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายปกติในการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
นอกจากได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญได้แก่ การควบคุมพื้นที่และการสกัดกั้นตามแนวชายแดน การจัดทำเส้นทางปลอดภัย ผลการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงในปี 2568, การพัฒนาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ, การฝึกเสริมประสิทธิภาพกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) ตาม MOU ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กอ.รมน. และที่สำคัญการขับเคลื่อนโครงการ ฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี), ซึ่งเป็นได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด
พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 สน. มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง ภัยแทรกซ้อน ความมั่นคงตามแนวชายแดน และการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยดำเนินการเชิงรุกด้านการข่าว ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด
สำหรับภัยแทรกซ้อน เช่น ปัญหายาเสพติด ได้มีการทำงาสร่วมกันทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในการจีบกุมผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งปีนี้มีการจับกุมเป็นจำนวนมาก ถือบ่งบอกได้มีในพื้นที่มีความต้องการสูง ในเรื่องของการบำบัดรักษานั้น กรมการปกครองได้มีการจัดตั้งศูนย์ ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด และขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วน ศอ.บต เป็นผู้ขับเคลื่อนและส่งเสริมอาชีพผู้ที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการบำบะดยาเสพติด
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงาน 5 ด้านหลักอย่างต่อเนื่อง พร้อมชู ฮูกุมปากัต หรือธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี เป็นโมเดลสำคัญ โดยให้ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างคนดี มีปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข อันจะนำไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้