แก๊งโจรลักควายอาละวาดหนัก ตัวเดียวกว่าครึ่งแสน ขึ้นรถกระบะ กลางดึก โดนแล้วหลายราย

ชุมพร - เจ้าของควายในพื้นที่ชุมพรโอด เลี้ยงควายตัวกว่าครึ่งแสน ผูกกินหญ้าไว้ริมถนนถูกลักขึ้นรถกระติดกรงเหล็ก เผยเป็นโจรมืออาชีพทำงานเป็นทีมตามใบสั่ง ถ่ายรูปก่อน แล้วลงมือช่วงกลางดึก โดนแล้วหลายราย
นายถาวร ผลเกสร อายุ 63 ปี บ้านอยู่หมู่ 4 ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายจีรวุฒิ ผลเกสร อายุ 38 ปี สองพ่อลูกเจ้าของควาย ได้เล่าเรื่องราวแก๊งโจรอาละวาดลักควายมูลค่าตัวละกว่า 6 หมื่นบาท ขึ้นรถยนต์กระบะช่วงกลางดึกว่า เหตุหการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมือคืนวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมาช่วงประมาณเวลา 22.08 น. ได้มีเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่า ไม่รู้ใครเอารถบรรทุกวัวควายกระบะติดกรงเหล็ก มาจอดอยู่ริมถนนใกล้กับควายที่เลี้ยงไว้บริเวณทุ่งหญ้าริมถนนทางหลวงชนบทสาย 360 วงเวียนทางตัน-นากระตาม กม.7 หมู่ 4 ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร แต่ขณะนั้นติดสายโทรศัพท์และรอรับแฟนสาวอยู่ในตลาดจึงวางสายไปไม่ได้สงสัยเอะใจอะไร
นายจีรวุฒิ เล่าต่อว่า รุ่งเช้าพ่อของตนได้ไปดูควายที่ล่ามกินหญ้าไว้ ได้หายไปแล้ว เหลือเพียงร่อยรอยควายและรอยรถยนต์ที่มาบรรทุกควาย ตนคิดว่าลักษณะรถที่เพื่อนโทรมาบอกนั้นเป็นคนร้ายแน่นอน คาดว่าน่าจะใช้เวลาก่อเหตุนำควายขึ้นรถช่วง 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่ม ซึ่งความตัวดังกล่าวเป็นเพศผู้ อายุประมาณ 5 ปี ราคา 6-7 หมื่นบาท หลังเกิดเหตุได้เดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองชุมพรแล้ว
"พ่อตนเอาควายมาเลี้ยงไว้บริเวณนั้นมานานหลายสิบปี ไม่เคยมีโจรลักขโมย ส่วนตนก็มาช่วยพ่อดูแลด้วย มีควายทั้งหมดจำนวน 15 ตัว แต่ตัวที่หายไม่สามารถเลี้ยงรวมกับตัวอื่นๆได้ จึงแยกจากฝูง ซึ่งล่ามให้กินหญ้าไว้ไม่ไกลกัน แต่เมื่อ 2 วันก่อนมีควายของครูรายหนึ่ง อยู่ในตำบลนาทุ่ง เขตอำเภอเมืองชุมพร หายไปเช่นกัน ระยะหลังมีควายหายบ่อยขึ้น ตนคิดว่าน่าจะทำงานกันเป็นทีม ขโมยควายตามใบสั่งมา เนื่องจากก่อนควายหายชาวบ้านเห็นมีชายวัยรุ่นมายืนถ่ายภาพควาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวมองว่าอาจจะส่งภาพไปให้พ่อค้าปลายทางเห็นรูปลักษณ์ควาย และบอกพิกัด ตำแหน่ง แล้วคนร้ายอีกชุดนำรถมาต้อนควายขึ้นรถไปในกลางดึก