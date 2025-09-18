สส.ภูเก็ต เขต 2 ฝากรัฐบาล ชุดใหม่ แก้ปัญหากัญชา ด่วน หลังกระทบท่องเที่ยวหนัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สส.ภูเก็ต เขต 2 ฝากรัฐบาล ชุดใหม่ ภายใต้การนำของ “นายกหนู” เร่งหามาตรการจัดการปัญหากัญชา หลังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหนัก เพื่อคืนนักท่องเที่ยวคุณภาพกลับ “ภูเก็ต”
นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ภายหลังมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้เราได้เห็นหน้าค่าตารัฐบาลใหม่แบบครบถ้วน แล้ว แม้เป็นรัฐบาลชั่วคราว 4 เดือน ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการจัดการปัญหาเดิมที่คั่งค้างได้ ร่วมทั้งเรื่องของปัญหากัญชาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นหัวขบวนสำคัญในการผลักดันนโยบายกัญชา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้กัญชามีผลกระทบหลายด้านรวมถึงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้รับผลกระทบด้านภาพลักษณ์ไปเต็มๆ
"ปัญหานี้มีความเร่งด่วน ต่อการฟื้นเศรษฐกิจเพราะอีกไม่นานจะเป็นช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวหยุดยาวตั้งแต่คริสต์มาสต์ตลอดปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตภูเก็ต คือจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน แต่ขณะนี้เดินไปหาดไหนมีแต่กลิ่นกัญชาอบอวลไปหมด
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ตนเห็นด้วยที่เราต้องใช้ประโยชน์จากในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ ดังนั้น ร้านกัญชามีได้ แต่จะต้องไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ขนาดเหล้าเบียร์ยังมีโซน มีเวลาขาย แต่กัญชา ที่เพิ่งปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติด กลับไร้การควบคุมจนกัญชาเต็มไปทุกหัวระแหง ซึ่งไม่ใช่ทุกคน ทุกครอบครัว หรือทุกประเทศรู้สึกเชิงบวกกับกัญชาเราจึงต้องตระหนักถึงปัจตัยนี้ด้วย
"สิ่งที่ภูเก็ตกำลังเผชิญตอนนี้คือนักท่องเที่ยวคุณภาพกำลังโบกมือลาภูเก็ตเพราะกลิ่นกัญชา บางประเทศกลัวว่ามาจะถูกรัฐบาลเขามองไม่ดีเพราะกัญชายังผิดกฎหมายในบ้านเขา บางคนมาแบบครอบครัวแต่เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่มาดีกว่า ประเทศไทยที่เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหายไปไม่มีอีกแล้ว ซึ่งเราจะปล่อยให้ภาพลักษณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากัญชาอย่างชัดเจนโดยเร็วที่สุด