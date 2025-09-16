ร้านค้าและลูกค้าหลายรายใน จ.ตรังหันมาใช้เงินสดแทนการโอนหวั่นถูกโยงบัญชีม้า

ตรัง - ร้านค้าและลูกค้าหลายรายใน จ.ตรังหันมาใช้จ่ายเงินสดกันมากขึ้น หลังเกิดกระแสข่าวการอายัดบัญชีธนาคาร เพราะสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับบัญชีม้า แต่บางรายก็ยังใช้แอป แม้จะรู้ว่าเสี่ยง
วันนี้ (16 ก.ย.) ที่ จ.ตรัง หลังกระแสข่าวการถูกอายัดบัญชีธนาคาร เพราะสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับบัญชีม้า หรือธุรกิจผิดกฏหมาย นางจันทิมา มุณีกุล เจ้าของร้านสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ด บอกว่า หลังได้ติดตามข่าวทำให้รู้สึกกังวล จึงเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น แม้ที่ร้านจะยังคงรับการสแกนจ่ายด้วยแอปธนาคารจากลูกค้า แต่จะสังเกตว่า หากเป็นลูกค้าแปลกหน้า หรือลูกค้าต่างชาติ ก็จะรับแต่เฉพาะเงินสด อีกทั้งพบว่าพฤติกรรมของลูกค้าเอง ก็จะหันมาใช้วิธีการจ่ายด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะลูกค้าเองก็กลัว
ด้านลูกค้ารายหนึ่ง ก็บอกเช่นกันว่า การสแกนจ่ายเป็นวิธีที่สะดวก เพราะมีแอปธนาคารอยู่แล้ว และปกติจะไม่ค่อยพกเงินสด ทำให้ไม่สะดวก หากร้านใดไม่รับเงินสด จึงอยากให้ทางธนาคารเร่งแก้ปัญหานี้โดยเร็ว
ส่วนที่ร้านข้าวต้มสังข์ เขตเทศบาลนครตรัง ก็ได้ขึ้นป้ายข้อความประกาศว่า จากข่าวอายัดบัญชีธนาคาร ทางร้านจึงของดรับสแกน ขอรับเพียงเฉพาะเงินสด จนกว่าจะมีมาตรการแก้ไข จึงขออภัยลูกค้า
นางสาวณัฐนพิน ลิ่มเส้ง เจ้าของร้าน บอกว่า รู้สึกกลัวหลังทราบข่าว จึงต้องงดรับสแกนจ่ายไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ยกเว้นเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ แต่หากลูกค้าไม่มีเงินสดจริงๆ ก็ต้องยอม เพราะไม่ทราบจะทำอย่างไร แต่ลูกค้าบางคนพอเห็นทางร้านขึ้นป้าย เขาก็กลับทันที ซึ่งหากร้านค้าไม่รับสแกนจ่าย ก็มีผลต่อทางร้านเช่นกัน จึงอยากให้ทางธนาคารเร่งแก้ไขปัญหานี้
ด้านนางวิเอก ทองอุ่น แม่ค้าตลาดเซ็นเตอร์พ้อยส์ บอกว่า ส่วนตัวก็รู้สึกกลัว แต่ก็ต้องรับสแกนจ่ายต่อไป เพราะเงินก็ไม่ได้มากมาย และพบว่าหลังมีข่าวเรื่องการอายัดบัญชี ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อใช้เงินสดมากขึ้น เพราะลูกค้าก็กลัวเช่นกัน เช่นเดียวกับแม่ค้าขายยาคูลท์ ก็บอกว่า ตอนนี้ลูกค้าจ่ายเงินสดกันมากขึ้น แทนการสแกนจ่าย
ขณะเดียวกันมีลูกค้าธนาคารรายหนึ่ง ระบุว่า สแกนจ่ายเงินไม่ได้ โดยมีเงินอยู่ประมาณ 6,000 บาท แต่ตนเองยังไม่ได้ว่างเข้าไปแจ้งกับทางธนาคาร