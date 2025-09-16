สุดอนาถ โจรจนตรอก รถจักรยาน จอดไว้หน้าบ้านยังถูกลัก

พังงา – คนร้าย ตกอับ แม้แต่รถจักรยานจอดอยู่หน้าบ้าน ยังขโมย เจ้าของโร่แจ้งตำรวจ ระบุเป็นรถที่ใช้ปั่นไปทำงาน ล่าสุดพบแล้วถูกจอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร
นายพินิจ แซ่ลิ้ม ผู้ได้รับความเสียหายซึ่งคนร้ายขโมยรถจักรยาน ที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากวีป ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นำภาพคนร้ายที่กำลังเข้ามาขโมยรถจักรยาน ไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ เพื่อตามหารถจักรยาน ที่ถูกขโมยไป
นายพินิจ แซ่ลิ้ม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 เวลา 05.09น.ขณะตนเองได้จอดรถจักยาน ไว้บริเวณหน้าบ้านติดกับเสา ได้มีคนร้ายเพศชายสูงประมาณ 160 เซนตริเมตร สวมเสื้อสีฟ้า กางเกงยีนสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว ได้เดินมาจากถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า และเดินเข้ามาบริเวณหน้าบ้าน ยื่นด้อมๆมองๆ ข้างรถยนต์ หลังจากนั้นได้จูงรถจักรยาน ที่จอดติดกับเสาหน้าบ้านถีบออกไป ตนจึงประกาศตามหา เพราะรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ตนใช้ถีบไปทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
และ ตนเองได้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก เพื่อตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ ไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำอีก ตนเองเป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยทำงานโรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าแล้วหลายปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
อย่างไรก็ตามล่าสุด ตนได้รถจักรยานกลับมาแล้ว โดยคนร้ายนำไปจอดไว้ที่ศาลาที่พักวัดปากวีป ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร เพราะรถจักรยานเสีย ลูกปืนล้อหลังพัง ไม่สามารถปั่นต่อไปได้ ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เจอรถจักรยานที่ไว้ปั่นไปทำงานที่โรงแรม