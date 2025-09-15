แม่เด็ก ป.3 แจ้งความพี่ ป.4 ใช้มือ-รองเท้าตบหน้าลูกชายบนรถโรงเรียนใน จ.นราธิวาส

นราธิวาส - โรงเรียนเร่งหารือร่วมผู้ปกครองเด็ก ป.3 ถูกรุ่นพี่ทำร้าย ปิดจบด้วยความร่วมมือทุกฝ่าย ย้ำแก้ปัญหาด้วยความรัก เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย วางมาตรการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
วานนี้ (14 ก.ย.) มูลนิธิเป็นหนึ่งได้รับการร้องเรียนผ่านเพจ “Pokcik Channel” ขอให้เร่งช่วยเหลือกรณีเด็กชายวัย 9 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ถูกรุ่นพี่นักเรียนชั้น ป.4 ทำร้ายร่างกาย ด้วยการใช้มือและรองเท้าตีที่ใบหน้าอย่างแรงหลายครั้ง เหตุเกิดบนรถรับส่งนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน
หลังเกิดเหตุ ผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายได้โทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา แต่ได้รับคำตอบในลักษณะไม่เชื่อว่าเด็กถูกทำร้าย เช่น เด็กโดนตบจริงไหม ถ้าถูกทำไมไม่ปิดหน้า ทำไมไม่ร้องว่าเจ็บ สร้างความตกใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียหาย อีกทั้งยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า เด็กที่ก่อเหตุเคยทำร้ายเพื่อนนักเรียนรายอื่นมาแล้ว แต่หลายครอบครัวไม่กล้าแจ้งเรื่อง เพราะไม่อยากมีปัญหา ส่งผลให้เด็กชายผู้เสียหายมีอาการหวาดกลัว ไม่กล้าขึ้นรถรับส่งนักเรียนอีก
ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) เจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่งได้พาผู้เสียหายและครอบครัวเข้าแจ้งความที่ สภ.ศรีสาคร โดยมีญาติของเด็กผู้เสียหายคือ นางอนุรา กาเด มารดา และ น.ส.นาตีเราะ มามะ พี่สาว พร้อมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส บ้านพักเด็กและครอบครัวได้เข้าร่วม
น.ส.นาตีเราะ มามะ เล่าว่า ตนทราบเรื่องจากคลิปวิดีโอที่มีการส่งต่อกันแสดงภาพเหตุการณ์ขณะน้องชายถูกทำร้าย เมื่อสอบถาม น้องชายยืนยันว่าถูกเพื่อนนักเรียนทำร้ายจริงตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ภายในรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านคอลอกาเว หลังทราบเรื่องจึงได้แจ้งไปยังโรงเรียน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงตัดสินใจพาน้องชายมาแจ้งความในวันนี้
ด้าน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ โชติธมภักดี สารวัตร (สอบสวน) ได้รับคำร้องทุกข์ไว้และจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ส่วนโรงเรียนบ้านคอลอกาเว โดยนางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องการหาทางออกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจ
“เราอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนร่วมกัน เพราะลูกศิษย์ทุกคนคือคนสำคัญ เราจะไม่สร้างรอยแผลซ้ำให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ แต่จะร่วมกันหามาตรการป้องกัน ดูแล และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่โรงเรียน” ผู้อำนวยการกล่าว
ทั้งนี้ โรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ตำรวจ และผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย เข้าหารือเพื่อหามาตรการดูแลนักเรียนในอนาคต และจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำอีก
นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่า ผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายมีสายสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน โดยผู้ปกครองได้มีการพูดคุยและขอโทษกันแล้ว และเด็กทั้งสองก็กลับมาเล่นกันตามปกติ แต่ทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งหามาตรการเชิงระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกนักเรียนจะได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรม