ต่างชาติขับรถลุยน้ำ สุดท้ายจมดิ่งจุดลากเรือยอร์ช โชคดีคนในรถปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ต่างชาติขับรถลุยน้ำ ทั้งๆที่มีการวางกรวยแจ้งเตือน สุดท้ายตกลงไปในแอ่งน้ำ ที่ทำเป็นบันไดขึ้นลงเรือยอร์ช โชคดี คนในรถหนีออกมาได้
โดยเมื่อช่วงสายวันที่ 9 ก.ย.68 กลุ่มไลน์ ต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต ได้มีการโพสต์และแชร์คลิปเหตุการณ์ รถเก๋งสีขาว ซึ่งกำลังขับอยู่บนถนน อยู่ก็ตกลงไปในน้ำ ซึ่งคลิปดังกล่าวมีความยาวของคลิป 1.32 นาที
พร้อมมีการระบุข้อความ ว่า "ฝนตกหนัก ต่างชาติขับรถลุยน้ำ ฝ่ากรวยกั้น ตกลงไปในทางขึ้นลงสำหรับซ่อมบำรุงเรือภายในท่าเรือดังภูเก็ต โชคยังดีคนขับและผู้โดยสารปลอดภัย รถได้รับความเสียหาย"
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคาดว่าคนขับไม่ชินเส้นทาง ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าได้มีรถเก๋งสีขาวขับไปตามถนนที่ด้านหน้ามีน้ำ จากนั้นรถได้ดิ่งลงในลักษณะหัวปักลงสู่น้ำที่มีความลึกอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้มีชายหญิง 2 คนปีนออกจากตัวรถได้ก่อนที่รถจะจมหายไปในน้ำ
จากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดขึ้นลงของเรือ เพื่อนำเรือขึ้นคานซ่อมบำรุงของท่าเรือยอร์ชชื่อดังโดยคนขับอาจไม่ชินเส้นทางหรือไม่คุ้นเคยบริเวณดังกล่าว แม้ว่าจะมีการวางกรวยเพื่อแจ้งเตือนแล้วแต่ก็ยังขับลงไป โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต มีเพียงรถจมน้ำเสียหาย