ททท จัดแคมเปญ “Find your romance : ตามหาหัวใจ เที่ยวไทยเลิฟเวอร์“ ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก กระตุ้นท่องเที่ยว

กระบี่ –

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทริปนำร่องพาสื่อมวลชนสัมผัสความโรแมนติก ที่จังหวัดกระบี่ จุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนสุดโรแมนติกกับพันธมิตร แคมเปญ "Find Your Romance: ตามหาหัวใจ เที่ยวไทยเลิฟเวอร์" ไฮไลต์ 3 โมเม้นท์ของการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พักผ่อนสุดหรู พูลวิลล่า วิวทะเล ที่ The ShellSea Krabi ทำกิจกรรมสุดคูลชมความงามของทะเลอันดามันมุมสูงด้วย vibe ที่ไม่เหมือนใครบน Thai Sea Plane เครื่องบินทะเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ได้ออกแบบแคมเปญ Find Your Romanc ตามหาหัวใจ เที่ยวไทยเลิฟเวอร์” ให้คู่รักได้ Capture The Moment กับเส้นทางท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและอบอุ่น เพื่อให้คู่รักได้สัมผัสประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความผูกพัน โดยได้เชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางสัมผัสบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของ โรงแรม ร้านอาหาร และกิจกรรม ปักหมุดแห่งแรกที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีจำนวนพันธมิตรที่คัดสรรและตอบรับเข้าร่วมแคมเปญมากที่สุด จึงได้คัดเลือกเส้นทางแห่งความโรแมนติกให้สื่อมวลชนได้สัมผัสครบทุกโมเม้นท์ที่อยู่ในแพ็กเกจที่พันธมิตร มอบให้ ได้แก่ โรงแรมหรู สไตล์พูลวิลล่า 3 รูปแบบที่อยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ The Shell Sea Krabi อาทิ Garden Pool VIlla, Sea View Pool Villa ราคาสุดพิเศษ 18,000 - 22,000 บาท (ภายใน 15 เมษายน 68) และ 13,000 - 16,000 บาท (16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 68) พร้อมสัมผัสความสมบูรณ์แบบของอาหารเช้าเพื่อสุขภาพคู่รักร้านอาหารที่ ททท.แนะนำสำหรับการเติมโมเม้นท์ความหวาน ที่ REEVE Beach Club หาดอ่าวนาง อาคาร 2 ชั้น ริมหาด ที่มีทั้งมุมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด ชมวิวทะเล Outdoor และ Indoor ให้เลือกสัมผัสประสบการณ์ได้หลากหลายมุม หลายสไตล์ กับแพ็คเกจโปรโมชั่นที่มอบให้ทุกคู่รัก 10% ทุกเมนูกิจกรรม Fam Trip ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเดินทางตามรอยเส้นทางสายโรแมนติก ของ จ.กระบี่ หนึ่งในจุดหมายปลายทางโรแมนติกที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับคู่รักที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร ภายใต้แนวคิด "Romantic Tourism" ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความทรงจำสำคัญในชีวิต เช่น การขอแต่งงาน การฮันนีมูน หรือการเฉลิมฉลองวันครบรอบ ด้วยการให้ความสำคัญกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมาย กระบี่ไม่เพียงแค่มีความงดงามของธรรมชาติที่น่าหลงใหล แต่ยังมีความพร้อมในด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งโรงแรมหรู ร้านอาหารสุดโรแมนติก และบีชคลับที่มอบบรรยากาศแห่งความสุข และอบอุ่นสำหรับคู่รักที่ต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้ กระบี่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์แห่งรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การนั่งเรือยอร์ชหรือคาตามารันสุดหรู ท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ การดำน้ำชมปะการังสีสันของโลกใต้ทะเล และการชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลที่สวยงามและโรแมนติก สิ่งเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่คู่รักสามารถสร้างความทรงจำ เติมเต็มความรักให้แก่กันและกัน