ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันจับต่างด้าวชาวโปแลนด์ทำงานผิดประเภทจากใบอนุญาต

วานนี้ (5 พ.ค.) เวลา 13:00 น นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 5 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบูรณาการโดยตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุม นายซับฮาลึก ดูตตะ หรือ Mr.Subhadeep Dutta อายุ 46 ปี ชาวโปแลนด์ ที่ Orion Healing Center ที่อยู่ 15/2 ม.8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานีเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนว่าในกลุ่ม Facebook ว่า มีการโฆษณากิจกรรม ใช้ชื่อว่า Shubho Dutta ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนทีมี่ชื่อว่า Healing the Self-Sabotaging Patterns to Manifest Your Heart Desires + Transformational Breathwork หรือคอร์ดการฝึกบุคคลิกภาพ พลังภายใน โดยการกำหนดลมหายใจ ค่าใช้จ่ายใน 900-1,200 บาท ต่อคนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้วางแผนเข้าจับกุม และเมื่อมาถึงสถานที่จับกุมก็ได้พบกับบุคคลลักษณะ ตามที่ได้ติดตามมา จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุม เบื้องต้นนายซับฮาลึก ให้การรับสารภาพว่า มีใบอนุญาตทำงานเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัยของบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ได้มีบริษัทมาว่าจ้างให้ตน เปิดคอร์สสอน โดยแบ่งให้บริษัท 30% ส่วนตนได้ 70%เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง