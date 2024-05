ม.อ.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ยกระดับ Rankings จากมหาวิทยาลัยภูมิภาค ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

รศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า Rankings คือเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมีสถาบันที่สร้างตัวชี้วัดขึ้นมาประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับใดของโลก ปัจจุบันที่พบเห็นได้บ่อยสุดคือ QS World University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings (THE) โดย Rankings จะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และประเด็นที่ถูกนำมาวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในแต่ละเรื่องไปจากการประกาศผลของ QS World University Rankings by Subject เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกใน 1 สาขาใหญ่ 6 สาขาย่อย โดยในปี 2024 สาขาใหญ่ที่ติดอันดับ ได้แก่ Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 ของโลก ส่วน 6 สาขาย่อย ได้แก่สาขา Hospitality & Leisure Management อันดับที่ 101-150 ของโลกสาขา Chemical Engineering อันดับที่ 351-400 ของโลกสาขา Agriculture & Forestry อันดับที่ 201-250 ของโลกสาขา Medicine อันดับที่ 501-550 ของโลกสาขา Biological Sciences อันดับที่ 651-700 ของโลกสาขา Chemistry อันดับที่ 551-600 ของโลกนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้รับการจัดอันดับที่ 1,201-1,500 ของโลก โดย Times Higher Education World University Rankings 2024 อันดับ 401-500 ของเอเชีย อันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2024 อันดับที่ 801-900 ของโลก อันดับ 4 ของประเทศ โดย Academic Ranking of World Universities 2023 และอันดับที่ 1,190 ของโลก 356 ของเอเชีย และอันดับ 5 ของประเทศ โดย U.S. News 2022-2023ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศ แต่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภาคใต้ ติดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และยังติดอันดับใน Top 1,000 จากกว่า 25,000 สถาบันทั่วโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ระดับชั้นนำของโลก ที่ผ่านมา สงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับจากทุกหน่วยงานและทุกด้านของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เนื่องจากจุดแข็งที่มีรากฐานเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมาอย่างยาวนาน ซึ่งพื้นฐานของอาจารย์และนักวิจัยคือการทำวิจัยเป็นหลัก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในทุกสถาบันของการจัดอันดับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล กล่าวว่า Rankings ยังคงมีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการไปสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับโลก โดยส่วนใหญ่หลายมหาวิทยาลัยจะประเมินอันดับ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ว่าติดอันดับหรือไม่ ได้ประโยชน์อย่างไร หากต้องร่วมมือกันในด้านต่างๆ ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งในเรื่องวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ความเป็นนานาชาติ และอื่นๆ รวมถึงกับนักศึกษาต่างชาติในทุกระดับชั้น ในการที่จะพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อ