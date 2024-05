ผู้ว่าฯ ยะลาประชุมเตรียมพร้อมวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 คาดเงินสะพัด 300 ล้านบาท

ยะลา -

วันนี้ (2 พ.ค.) ที่ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ที่ อ.เบตง จ.ยะลา หลังจากได้เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง ผู้แทน UTMB ประเทศไทย ผู้แทนจาก ศอ.บต. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทีมงาน UTMB ประเทศไทย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 ถือว่าเป็นการจัดงานวิ่งระดับโลก เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UTMB : Ultra Trail du Mont Blanc ที่เป็นผู้จัดงานวิ่งเทรลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้เป็น 1 ในสนาม UTMB world series สนามที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากสนามวิ่งเทรล ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และเป็น 1 ใน 27 สนามทั่วโลก และให้ใช้ชื่อใน UTMB world series เป็น Amazean jungle Thailand by UTMBโดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดเมื่อปี 2566 นับว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี โดยในครั้งนั้นมีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,539 คน จาก 48 ประเทศทั่วโลก กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง 243 ล้านบาท และในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3,480 คน จาก 48 ประเทศทั่วโลก มากสุดจากประเทศมาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และคนไทย โดยคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 300 ล้านบาทสำหรับการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 จุดปล่อยตัวอยู่ที่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ กลางเมืองเบตง โดยจะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญ เช่น เทือกเขาสันกาลาคีรี จุดชมวิวทะเลหมอกจาเราะกางา จุดชมวิวทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต และอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นต้น และมีการแบ่งเส้นทางการวิ่งออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วยพร้อมกันนี้ ยังมีการจัดการกิจกรรมคู่ขนานภายใต้ชื่อ Amazing Betong Festival ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-5 พฤษภาคม 2567 ในปีนี้มีแนวคิดขยายกิจกรรมให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยนํา Soft Power ด้านต่างๆ มาร่วมโดยเฉพาะด้านอาหาร ทรัพยากรตามธรรมชาติ ดนตรี กีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ผ่านกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น มวยไทย เดินป่า Walking Street การแสดงยิงธนูขี่ม้า Fun Run Kids Run Music Festival อีกทั้งได้ดึงดูดนักกีฬาต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน และกระตุ้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตจากนั้น นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยบริเวณการจัดกิจกรรม ด้านหลังโรงยิมอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ และปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024 พร้อมเยี่ยมศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง อ.เบตง จ.ยะลา (Outdoor Experience Hub) เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเบตงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และบริการของศูนย์