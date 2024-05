เร่งเครื่อง! ภูเก็ตสปอร์ตทัวริซึ่ม เตรียมจัด "วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 18" นักวิ่งจากทั่วโลกร่วมกว่าหมื่นคน 8-9 มิ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายไรมุนด์ เวลเวนโฮเฟอร์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน จีเอเอ อีเวนต์ ผู้จัดงานวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดยซูเปอร์สปอร์ต เปิดเผยว่า การแข่งขันวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับความสนใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติเป็นอย่างดีตลอดระยะ 18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิ่งต่างชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ ทางผู้จัดการแข่งขันได้ออกแบบโลโก้ใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพญามังกรทะเล หรือฮ่ายเหล็งอ๋อง สัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปลุกมังกรที่อยู่ในตัวคุณ (Awake Your Inner Dragon) เพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย มีไลฟ์สไตล์และสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ เรายังผลักดันให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานทุกคนสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างความตระหนักรู้ และสมทบทุนผ่านกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ หรือ Children First Fund (CFF) ของลากูน่า ภูเก็ต เพื่อเปิดประตูที่ดีกว่าให้เด็กด้อยโอกาสกว่า 400 ชีวิต จากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าภายในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องนายณฐภัทร สุขิตานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ททท. พร้อมที่จะสนับสนุนงานวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต อย่างต่อเนื่องในทุกปี พร้อมเชื่อมั่นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ต ในรูปแบบ Sport Tourism และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ในท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน