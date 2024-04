ม.อ.ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา จัดโดย QS World University Rankings by Subject 2024 พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกเพิ่มจาก 6 เป็น 7 สาขา โดยในปี 2024 มีสาขา Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 ขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 901-950 ของโลก จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2024 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่1.ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)2.ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation)3.จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)4.ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index)5เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network)ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/life-sciences-medicine?search=prince%20of%20songklaโดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์