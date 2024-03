"แสนสิริ" ผนึกพลัส ชูโรดแมป "Sustainable Together" เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว แสนสิริยังมีความมุ่งมั่นตามแนวคิดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ระดับ คือ ภายในองค์กร ความร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนสังคม พร้อมวางโรดแมป "Sustainable Together" ด้วยแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง“แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นผู้นำในการสร้างจุดเปลี่ยน เริ่มต้นที่จุดเล็กจากที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตสีเขียว จึงริเริ่มโครงการ "Sustainable Together" ผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การบริหารนิติบุคคล ตลอดจนลูกบ้าน ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสมัชชา กล่าวด้าน น.ส.นฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “พลัสฯ ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นต้นทางที่สามารถดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับแสนสิริ เช่น การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของพนักงานและลูกบ้าน รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง มีการขยายการดำเนินการสู่ทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร ปัจจุบันมีมากกว่า 400 โครงการที่อยู่ในการดูแล”กิจกรรมครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้รวม 150 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทแก้ว 41 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 21.3 กิโลกรัม โลหะและอะลูมิเนียม 2.5 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 70 กิโลกรัม และอื่นๆ โดยได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองภูเก็ตนำไป Recycle และ Upcycle ต่อไป โดยนอกจากกิจกรรม Beach Sweep ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต โครงการในพื้นที่อื่นที่พลัสฯ ดูแลได้จัดให้มีกิจกรรม Community Sweep และ Waste To Worth เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปด้วยกันด้าน Anastasiia Stepanova กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของภูเก็ตให้ดีขึ้น และดีใจที่มีองค์กรและบริษัทที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวไม่เคยทิ้งขยะลงบนท้องถนนเลย เพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ และถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไป ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยแน่นอน เพราะนอกจากช่วยโลกแล้ว ยังได้ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนบ้านอีกด้วยทั้งหมดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่วางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้ทุกชีวิตบนโลกใบนี้