มากันเอง! พรึบประชาชนรวมตัวทวงคืนศักดิ์ศรีคนภูเก็ต-ชายหาด ประกาศ get out David

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ที่ชายหาดยามู บันไดชมจันทร์ หน้าวิลล่า 23 ภายในโครงการวิลล่าหรู ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต ชาวบ้านทยอยเดินทางมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด ตามที่ได้มีการนัดหมายผ่านเพจคนพลัดถิ่น ที่นัดรวมตัวกันในวันนี้ เพื่อเรียกร้อง และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยและคนท้องถิ่นภูเก็ต รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจคุณหมอธารดาว จันทร์คำ หรือหมอปลาย ที่ถูกนายเดวิด ฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ เตะที่หลัง และถูกภรรยาคนไทยพูดจาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีด้วยถ้อยคำหยาบคาย รวมทั้งข่มขู่อ้างรู้จักตำรวจ และเพื่อทวงคืนชายหาดสาธารณะให้คนไทย และเรียกร้องให้นายเดวิด ออกไป ภายใต้สโลแกน get out Davidโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาไม่นานชายหาดก็เต็มไปด้วยประชาชน มีบางส่วนที่นำป้ายข้อความแสดงเจตนารมณ์ในการมารวมตัวครั้งนี้มาถือ นอกจากนั้น ส่วนใหญ่ยังถ่ายรูปกับบันไดชมจันทร์ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ และรวมตัวกันร้องเพลงชาติไทย และตะโกน get out นอกจากนั้น บางส่วนยังได้นำอาหารน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กลุ่มประชาชนที่มาร่วมแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมในครั้งนี้สำหรับการรวมตัวของประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมารวมตัวกันเองโดยไม่มีแกนนำจัดตั้งแต่อย่างใด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยขณะบรรยากาศภายในวิลล่า 23 ที่นายเดวิด และภรรยาเช่าอาศัย พบว่าเงียบ ไม่มีใครอยู่บ้าน หรือออกมาดูเหตุการณ์แต่อย่างใด ซึ่งวิลล่า 23 เป็นบ้านพักที่กว้างขวาง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด แต่ใช้ต้นไม้เป็นรั้วแทน และอยู่ติดกับทางเดินอุโมงค์ไม้ไผ่ซึ่งเป็นเส้นทางภาวะจำยอม เปิดให้เป็นเส้นทางเดินเท้าลงไปชายหาดยามู