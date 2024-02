กลับมาอีกครั้ง! งาน Song By The River@ Krabi #Season 2 สร้างสีสันบรรยากาศเมืองกระบี่ให้คึกคัก

กระบี่ -

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม Song By The River@Krabi #Season 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานประติมากรรมปูดำ หน้าเมืองกระบี่ เพื่อกระตุ้นสร้างสีสันทางการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ รวมทั้งเป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพื้นที่หลัก เช่น อ่าวนาง ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองมากขึ้นนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม Song By The River@Krabi #Season 2 ครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2 โดย ททท.สำนักงานกระบี่ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่สนับสนุนการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.นอกจากนี้มีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีรองเง็ง, กิจกรรม Art for us โดยอาจารย์สุเทพ อาจารย์สุเทพ จันทระ อดีตครูสอนศิลปะ เจ้าของศูนย์สอนศิลปะเด็กจันทระ, การจำหน่ายสินค้างาน Craft งานศิลปะ, มีกิจกรรมแจก Gift Voucher ที่พัก, Package ท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อสร้างความคึกคักในงาน และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย John Nuvo มาร่วมแสดงดนตรีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 – 20.00 น. ด้วย