“อันดามันดา ภูเก็ต” ร่วมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลฯ ปล่อยเต่าตนุ 3 ตัว ที่ได้รับการรักษาจากอาการบาดเจ็บคืนสู่ทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2567 สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ในเครือพราวกรุ๊ป จัดโครงการ GO ZERO WASTE SAVE OUR OCEAN PROJECT เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและมอบเงินจากการขายสินค้า จำนวน 150,000 บาท ให้มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อนำไปดูแลเต่าที่ได้รับบาดเจ็บ ณ ชายหาดที่ห้องอาหาร 333 at The Beach โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ทโดยมี นายสุวัจ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต 11 และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.กมลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนอกจากนี้ ทางสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ยังได้จัดนิทรรศการ CSR:Go Zero Waste Save Our Ocean Projict 2024 และนำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่จำหน่ายภายในสวนน้ำและมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว มาจัดแสดง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่นำไปวางจำหน่ายภายในสวนน้ำ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต กล่าวว่า สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต เล็งเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลลงทะเลมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ส่งผลให้สัตว์ทะเลและระบบนิเวศทางทะเลถูกคุกคามอย่างหนัก สร้างอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จัดกิจกรรม No Single-use Plastic ภายใต้โครงการ GO ZERO WASTE: SAVE OUR OCEANPROJECT ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสนใจกับ "เต่าตนุ" มากที่สุด เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างนอกจากนั้น ทางอันดามันดา ภูเก็ต ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP) จาก 11 กลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาจัดจำหน่ายภายในสวนน้ำ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่นำเอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมที่สวยงามของชาวภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก