กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนกว่า 70 องค์กร จัดทำโครงการ “Heart To Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

คณะผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจากทั่วโลก ได้จัดโครงการ “Heart To Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน”นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของ ประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่การเป็น Medical and Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจและต้องการเข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นโครงการ Heart To Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในปลอดภัยและได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 กล่าวขอบคุณตัวแทนองค์กรที่มาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยตอบรับคำเชิญเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ Heart to Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน” และร่วมกันผลักดัน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวภูเก็ตในฐานะเจ้าบ้านที่พร้อมให้การต้อนรับ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ทางโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนนโนบายภาพรวมของประเทศให้ก้าวสู่ Medical and Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ต่อไปแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นจำนวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด สำหรับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทยประมาณปีละ 37,000 ราย เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน โดยมีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทยจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าที่อื่น ประมาณ 4-6 เท่าด้านนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กล่าวถึงความสำคัญที่จะต้องให้ความรู้และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้คนภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หากชาวภูเก็ตมีความรู้ มีความมั่นใจและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที อันจะส่งผลให้เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ทั้งประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว จะส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ปลอดภัย ซึ่งมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจของคนภูเก็ต จะยิ่งทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สามารถยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้มีความแข็งแกร่งต่อสายตาชาวโลกนั่นเองนายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ได้กล่าวถึงรูปแบบและระยะเวลาการดำเนินโครงการ Heart to Heart ด้วยหัวใจที่แบ่งปัน ว่าจัดการอบรมโดยคณะผู้ฝึกสอนจากศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้ ซึ่งผ่านการรับรอง Thai Resuscitation Council ประเทศไทย และ American Heart Association จากประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมครูอาสาร้อย (พลัง) ช่วยล้าน (ชีวิต) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 คือภาคประชาชน มีระยะเวลาการเรียน 3 ชั่วโมง หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาลได้มากที่สุดกลุ่มที่ 2 คือ Train The Trainer เป็นหลักสูตรขั้นสูงและเข้มข้นกว่า เพื่อสร้างทีมผู้สอน Basic Life Support จะมีเนื้อหาเพื่อการถ่ายทอดและขยายผล ส่งต่อความรู้ ทักษะ CPR ให้ทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจ มีระยะเวลาการเรียน 3 วัน มีการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการสอบประเมินวัดผลระดับผู้เรียน โดยเมื่อเรียนแล้วจะสามารถสร้างทีมและขยายเครือข่ายการสอนฟื้นคืนชีพต่อไปได้